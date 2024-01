BROJ UBISTAVA ŽENA ZASTRAŠUJUĆ I U 2023: Najmlađa žrtva imala samo 20 godina! SMRT UŽIVO ZGROZILA REGION

I u 2023. godine u Srbiji se ne smanjuje broj femicida, a mnogo žena ubijeno je od ruke svojih partnera. Mnoge od njih želele su samo svoj mir, ali su stradale od nasilnika sa kojima su mislile da će deliti sve.

Najmlađa žrtva ubijena je u febraru, Nevena (20) iz Grocke, kojoj je presudio dvadesetosmogodišnji suprug policajac iz službenog pištolja, pa presudio sebi u kući u kojoj su živeli.

Bili su u braku od 22. marta 2022. godine i ranije nije bilo prijava za nasilje, a kako smo i ranije pisali, Nevena se požalila svojim najbližima da imaju problema u braku.

Nevena foto: Printskrin/Instagram

Majka ubijene devojke redovno objavljuje na društvenim mrežama reči posvećene svojoj ćerki, pa je tako i za 6 meseci od njene smrti ostavila potresnu poruku uz njenu fotografiju.

- Majčino srce je uvek tamo gde je njeno dete...Moje je za jednu trećinu oslabilo onog dana kada je tvoje totalno stalo. Najtužnijih 6 meseci u mom životu. Prošla sam svašta za ovaj najteži period...Težinu koju nosim u grudima znam samo ja. Kada čujem da kažu da se ,,držim dobro" pomuti mi razum i dođe mi da poželim svima, samo jedan dan života, da se i oni ,,drže dobro"... Ali neću dozvoliti da zloba provlada u meni. Trudiću se da se izborim sa svim komentarima ma kakvi oni bili...Ogromna snaga je potrebna u meni da se izborim sa svim emocijama koje se menjaju brzinom svetlosti u samo jednoj minuti...Raspadam se pa se ponovo sastavljam..I ne, niko ne može da razume ako i sam nije doživeo - napisala je ona.

Keln

Istog meseca u Kelnu u Nemačkoj je srpski državljanin Mario I. (43), rodom iz Majdanpeka ubio je na dan zaljubljenih godinu dana mlađu suprugu Katarinu, a potom presudio sebi.

Policija je pronašla tela bračnog para u stambenoj zgradi u kojoj su živeli. Kako je Kurir tada pisao, a prema rečima prijatelja žrtve, Mario je u poslednje vreme bio neuračunljiv i paranoičan, u Nemačkoj je vozio kamion, dok je ona radila kao medicinski radnik.

Katarina i Mario foto: Facebook

- Planirala je da ga ostavi, nije mogao to da podnese. Ali nikada ne bismo pomislili da je spreman da joj presudi, a pogotovo ne sebi jer je bio takav, čudan - rekao je ranije naš izvor.

Pirot

Sanja M. (47) ubijena je u martu, a presudio joj je nekadašnji partner Miroslav M. hicem iz pištolja dok je birala voće u centru grada. Miroslavu je bio zabranjen prilazak Sanju, a nije ima ni dozvolu za pištolj kojim je ubio bivšu partnerku.

Sanja M. foto: Facebook

- Malo je ko znao da on ima pištolj kod sebe. Kako se priča po Pirotu, on je zaista podneo zahtev za dozvolu za oružje, ali mu to nije dozvoljeno. Sada se priča da je taj revolver kupio "ispod ruke", od nekog Bugarina koga poznaje - rekao nam je jedan od onih Piroćanaca koji je upoznat sa slučajem.

Sanja je inače, dva puta za godinu dana prijavila Miroslava M. za proganjanje. Oba puta, njemu nije određen pritvor, već su mu izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa žrtvom.

Novi Bečej

Suzanu M. (41) je suprug Robert M. nasmrt izbo nožem nakon svađe koja se dogodila u njihovoj kući u selu Bočar kod Novog Bečeja.

Suzana M. ubijena je rano ujutru, a policija je ubrzo uhapsila njenog supruga. Sumnja se da je on sa više uboda nožem po telu usmrtio Suzanu, a njeno telo nađeno je u kadi.

Prilikom pretresa kuće osumnjičenog, policija je pronašla i automatsku pušku, ali i marihuanu.

- Prilikom hapšenja on je pretio policajcima nožem koji je imao u ruci. Zbog toga je protiv njega podneta i krivična prijava za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti - podseća izvor Kurira.

foto: Privatna arhiva

Kako smo već pisali, osumnjičeni Robert M. je nedelju dana pre zločina izašao iz zatvora u Austriji, u kom je bio zbog narkotika.

Komšije nastradale žene su u potpunom šoku i preplavljeni emocijama. Za medije su imali samo reči hvale za nju i kako kažu, iako su znali da je Robert i ranije bio u zatvoru, nisu očekivali od njega da ovako nešto može da uradi.

Pančevo Tela majke (50) i sina (9) nađena su u junu odvojenim sobama u krevetima u stanu u Pančevu, a istraga je utvrdila da se muškarac, suprug i otac, nakon dvostrukog zločina obesio u istom stanu. U pitanju je, inače, ruska porodica koje se doselila u Pančevo. - Prvi rezultati istrage pokazali su tada da je Rus sina ugušio najverovatnije jorganom, a ženu po vratu isekao nožem. Nakon dvostrukog ubistva on je presudio sebi - rekao je tada izvor iz istrage za Kurir.

Vladičin Han

Dragan S. (61) ubio je u septembru svoju suprugu Dušanku S. (55) u kući gde su živeli kao podstanari u selu Repince kod Vladičinog Hana.

Čitav komšiluk je u šoku jer su za ženu imali samo reči hvale, ali ni o Draganu ne mogu da kažu ništa loše.

- Oni godinama žive tu kao podstanari doselili su se iz sela Jastrebac. Deca su im divna, sin završio fakultet, oženio se i ne živi ovde. Ćerka je divna, radi i ona je tu sa detetom kod njih živela. Ja i Dušanka smo išle zajedno na posao svakog jutra. Ne mogu da verujem šta se desilo – ispričala je jedna od komšinica posle ubistva.

Ubistvo se desilo u kući kada je Dragan S. u veoma alkoholisanom stanju sa više uboda nožem u vrat usmrtio svoju suprugu. Čitava okućnica i dom ostavlja utisak da je žena veoma predano brinula o kući.

Prema podacima iz policije, ranije nije bilo prijava nasilja iz ove porodice, ali se u gradu pričalo da je Dragan S. voleo da pije i da se opija, te da ga je bivši zet prijavio za nasilje u kući i to pre nekoliko godina. Dragan S. je nekada radio u fabrici „Fopa“ koja je u u tranziciji propala, a Dušanka je bila zaposlena kao čistačica u Domu zdravlja u Vladičinom Hanu.

Gradačac Nermin Sulejmanović (35) ubio je tri osobe i isto toliko ranio u Gradačcu, a jedna od njih je njegova supruga i majka njihovog detata Nizama, čije je ubistvo snimio i prenosio uživo na Instagramu. foto: Privatna Arhiva, Youtube/Avaz TV Sulejmanović je rano ujutro 11. avgusta krvnički pretukao suprugu, a zatim joj pucao u glavu iz pištolja u prenosu uživo. Svoju ćerku, koja je još beba, ostavio je uplakanu u lokvi majčine krvi, a zatim seo u automobil. Nešto kasnije se ponovo javio u drugom uključenju uživo na Instagramu. Sulejmanović je ubio turske državljanine Ondera i njegovog sina Denisa Đengiza. Ranjeni su Džengizova žena Harisa, Nizamin brat Nedim Pamuković i policajac Husein Kotorić.