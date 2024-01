Iako je vreme praznovanja i slavlja, ovog puta smo se osvrnuli na teme koje nisu lepe, ali su svakako obeležile prošlu godinu.

Prethodnih dana smo bili svedoci vrlo potresnih svedočenja roditelja upravo dece koje su stradala u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada se dogodio masakr.

Ta svedočenja su otvorila mnogobrojna pitanja na koje roditelji nemaju odgovor, a verovatno se plaše šta će čuti na početku suđenja koje je zakazano za 29. januar.

02:10 KOLIKA JE ODGOVORNOST ŠKOLE, A KOLIKA RODITELJA ZBOG MASAKRA U RIBNIKARU? Rajko Nedić bez dileme: Ovo saslušanje je najbitnije

A da li roditelji mogu da se nadaju pravdi kada je ovaj slučaj u pitanju, odgovorio je gost "Pulsa Srbije" Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

- Svedočenje roditelja stradale dece, u poslednjoj nedelji decembra, pokazalo je sve strahote tog stravičnog događaja. Iz njihovih priča smo videli da ne žive oni samo sa tim, već i mi, dakle da izvučemo određene pouke. Kao što i oni to opravdano zahtevaju, a to je da se dođe do istine i pravde, ali pre svega ko je odgovoran. Ako dete nije već krivično odgovorno, kolika je odgovornost roditelja njegovih, ali i škole jer je i ona tužena.

- Dakle, najvažnije je da ide saslušanje roditelja ubice, pa da se odredi njihova odgovornost. Nije stvar samo u materijalnog nadoknadi koje su te porodice tražile za duševnu bol, nego i da se vide očigledni propusti rodtielja, kao napriemr da ga je otac učio da puca, držao je oružje na dostupnom mestu. Sve je to dokumentovano, saznali smo frapirajuće detalje.

Kurir.rs / L. Majer

