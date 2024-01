MARGITA JE PRVA ŽENA OSUĐENI PEDOFIL U SRBIJI: Obljubila ćerku (12) najbolje prijateljice, svedočenje deteta sve ostavilo U ŠOKU

Margita Čaić (46) iz Obrenovca prva je žena pedofil koja je u Srbiji osuđena na zatvorsku kaznu zbog nedozvoljenih polnih radnji i seksualnog zlostavljanja maloletne devojčice (12), pisao je svojevremeno Kurir.

Da pojava pedofilije u Srbiji nije evidentirana samo među muškarcima, potvrdio i slučaj koji je tada potresao naselje Zvečka u Obrenovcu. Istraživački tim Kurira pronašao je 2016. u sudskoj arhivi krajnje nesvakidašnji slučaj, koji je, u vreme kad se dogodio, nekako uspeo da ostane izvan pažnje javnosti.

Manipulacija

Pravosnažna presuda prvoj ženi pedofilu iz Srbije objavljena je te godine čak i u sudskom biltenu upravo zbog specifičnosti same optužnice, ali i dokaznog postupka, koji je naposletku rezultirao izricanjem zatvorske kazne. Naime, nekadašnji Opštinski sud u Obrenovcu utvrdio je da je Margita Čaić (46) iz sela Zvečka počinila krivično delo nedozvoljene polne radnje jer je u više navrata seksualno zlostavljala devojčicu (12).

Priča na koju ni iskusni policajci, tužioci i sudije nisu ostali ravnodušni započela je 2004. u porodičnoj kući zlostavljane devojčice, u koju je osuđena pedofilka svakodnevno dolazila, vešto igrajući ulogu najbolje majčine prijateljice. Poverenje koje je uživala u kući svoje žrtve Čaićeva je, kao i svi pedofili, počela da iskorišćava najpre učestalim posetama devojčici, u trenucima kad je bila sama u kući. Veštom verbalnom manipulacijom, pedofilka je ubrzo prešla granicu i prema maloletnoj devojčici, koja se tada nalazila na pragu seksualnog sazrevanja, postavila se kao ljubavna partnerka.

Optužnica, a kasnije i presuda do detalja su opisivale i navodile gnusne radnje koje je devojčice trpela - od maženja i ljubljenja do dodirivanja po intimnim delovima tela i penetracije prstima. Koliko je bila vešta u svojim izopačenostima i manipulaciji potvrđuje i to što dete duže vreme nije otkrivalo roditeljima šta preživljava.

Popustila u školi

Roditelji su posle izvesnog vremena ipak primetili da im se sa ćerkom nešto događa, što je bio utisak i nastavnika zbog naglog popuštanja u školi. Posle nekoliko dugih razgovora devojčica je priznala roditeljima da ju je Čaićeva zlostavljala, a šokirani roditelji su odmah alarmirali policiju. Nakon hapšenja Čaićeva je priznala zločin, tvrdeći da je sve bilo na dobrovoljnoj bazi, te da su ona i devojčica partnerke u ljubavnoj vezi.

Zakon je i tada kažnjavao odnos sa osobama mlađim od 14 godina, zbog čega se istog trenutka u slučaj uključio i javni tužilac. Pedofilka je nakon opsežne istrage izvedena pred sudiju, a i tada je tvrdila da je s devojčicom u vezi.

Šok u sudnici

Tokom postupka saslušana je i maloletna žrtva, koja je, na zaprepašćenje svih, kazala da je sa Čaićevom u ljubavnoj vezi i da je odnos kakav je imala s njom bio na dobrovoljnoj bazi. Predsedavajući sudija ovakve iskaze nije mogao da proguta kao zabranjenu ljubav koja ne poznaje godine, već je u obrazloženju osuđujuće presude naveo ključnu stvar.

- Kriva je jer je kao odrasla uračunljiva osoba iskoristila mladost i maloletnost svoje žrtve - navela je tada sudija i osudila Čaićevu na zatvor, što su nakon žalbenog postupka potvrdile i više sudske istance.

Zid ćutanja u Obrenovcu SKRIVALA SE OD NOVINARA Istraživački tim Kurira razgovarao je tada s meštanima, ali malo ko se od njih sećao ovog gnusnog zločina. - O tome se uopšte nije govorilo, svi su prećutkivali stravičnu informaciju. Znate kako je nezgodno kad se tako nešto dogodi u selu. Velika je sramota bila ta veza, pa još između dve žene - ispričali su meštani, odbijajući da pomognu u traženju Margite Čaić. Ono što smo saznali je da je izbegla iz Siska u Hrvatskoj i da se devedesetih nastanila u okolini Obrenovca.

