OVO JE IVICA KOJI JE NASTRADAO U POŽARU U NOVOM BEČEJU: Hrabre komšije spasile Olgicu, ali za njenog supruga je bilo kasno (FOTO)

Ivica M. (46) iz Novog Bečeja nastradao je sinoć u požaru koji je izbio u njegovoj porodičnoj kući, dok su hrabre komšije spasile njegovu suprugu Olgicu M. (64) koja je sada nalazi u zrenjaninskoj bolnici.

Pa da podsetimo, požar se dogodio sinoć u ulici Janka Veselinovića u Novom Bečeju.

- Za sada nije poznato kako je došlo do požara u kom je nastradao Ivica M. i to će biti utvrđeno daljom istragom. Ivica M. nije uspeo da se spasi, jer je vatra gutala sve pred sobom, a on je u trenutku izbijanja požara navodno spavao - kaže naš izvor i dodaje:

prijatelji i rođaci se opraštaju od ivice m. na društvenim mrežama foto: Privatna arhiva

- Njegova supruga je navodno, kada je izbila vatra pokušala da dozove pomoć kroz prozor, ali nije uspela u tome i zato je pala pored prozora. Onesvestila se od dima i pala pored prozora.

Vatra je ubrzo zahvatila porodični domu od 100 kvadrata.

- Hrabre komšije, braća Slađan i Aleksandar Mišković su tada razbili prozor od kuće i izvukli Olgicu M. dok od vatre i gustog dima nisu upeli da dođu do Ivice M. koji je nađen nakon što su vatrogasci ugasili vatru u kući i lokalizovali požar - navodi naš sagovornik.

Olgica M. je prevezena u zrenjaninsku bolnicu gde je utvrđeno da ima drugi stepen opekotina na licu i rukama, dok je telo njenog supruga poslato na odbukciju na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde će se utvrditi kako je nastupila smrt.

Na društvenim mrežama prijatelji i rođaci opraštaju se od Ivice M. uz potresne reči.

- Počivaj u miru Ivo, neka te anđeli čuvaju - piše u jednoj od potresnih poruka.