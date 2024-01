"BRAJANE, KAŽI ŠTA SE DOGODILO SA MOJIM DETETOM" Majka Ane Volš očajna: Da smo se kuma ili ja javile te večeri na telefon...

Godinu dana čekam moju Anu. Godina propraćena neprestanim razmišljanjem gde je moje dete, što mi se ne javi, da li je živa. Sada se samo nadam... ne znam čemu, nekom čudu. To me održava da ujutru ustanem i opet čekam, ovim rečima započinje priču Milanka Ljubičić (69), majka Beograđanke Ane Volš (39) kojoj se trag izgubio 1. januara 2023. u Kohasetu.

Iako Anino telo do danas nije pronađeno, za njeno ubistvo optužen je njen suprug Brajan Volš (46). On je uhapšen tokom istrage nestanka, a sumnja se da je suprugu ubio tokom novogodišnje noći u podrumu kuće, a potom uništio njeno telo.

Anina majka Milanka, na godišnjicu nestanka ističe da nema novih informacija o slučaju njene ćerke, te da je niko iz Amerike nije zvao.

"Nemam nikakve nove informacije vezane za slučaj. Ono što sam pročitala u novinama, toliko znam. Trudim se da budem dobro, ali nije mi lako. Dete mi je nestalo bez traga. Konstantno sam na antidepresivima i to je jedino što me trenutno održava stabilnom. Nadam se da će se Brajan udostojiti da kaže šta se dogodilo sa mojom Anom. Ležim i razmišljam, zapitam se, toliko meseci, a nema traga. Šta ako je sve istina? Dišem, ali ne znam da li sam živa, neznanje me ubija", jedva izgovara Milanka.

Kako kaže, uveče pre nego što legne, pogleda da li se aktivnost njene ćerke na Vajberu promenila, a ujutru prvo pogleda da li ima neku poruku.

Milanka Ljubičić foto: Zorana Jevtić

"Sedim i čekam, pa čim začujem zvonjavu na telefonu, nada me prevlada. Međutim, ništa. Uđem u galeriju, počnem da gledam slike, pa mi skoči pritisak od stresa. Uveče uđem da vidim da li je bila aktivna, ali ništa. Onda malo listam poruke, pa vidim njene reči upućene meni… Micko, mamice, mama. Tako me je zvala. Nisam u stanju da nastavim, ugasim telefon. Godinu dana joj glas nisam čula, godinu dana me nije nazvala 'Micko", kroz suze kaže Milanka.

Kako dodaje, jedinu utehu joj bude Anina deca koja su već mesecima kod njena starije ćerke.

"Najvažnije je da su oni zajedno, da ih nisu odvajali. Gledam ih preko video poziva, srećni su. Ova dvojica mlađih unuka se neće ni sećati mame, a ovaj stariji je stalno pominje. Fali mu. Završio je prvo polugodište drugog razreda, uspešno. Hoće da se pohvali majci, traži je... Šta da kažemo deci", tužno kaže sagovornica našeg portala.

Milanka navodi da je njena ćerka, od kako se 2005. godine preselila u Ameriku, svake godine bila kod kuće, u Beogradu, za novogodišnje praznike.

Milanka i Ana foto: Privatna Arhiva

"I dok nije imala decu, i nakon što ih je dobila, bila bi sa mnom za praznike. Njen Micko, kako me je sa mnogo ljubavi zvala, je ove godine proveo praznike sam. Mislim na njen osmeh, mislim na onu snažnu ženu koju sam rodila i trudim se da ne pokleknem. Žalim što nisam čula telefon kada me je zvala tog 1. januara prošle godine. Kada sam videla propušteni poziv, nisam htela da je uznemiravam, komunikacija je teška zbog vremenske razlike, a znam da je dosta radila. Sada mi je žao što nisam ostala budna duže, što nisam ustala i javila se. Iste večeri Ana je zvala i stariju sestru Aleksandru koja živi u Kanadi, ali je i ona spavala i nije čula telefon. Zvala je i kumu, ovde u Beogradu, ali ni kuma se nije javila jer nije čula telefon zbog glasne muzike. Samo da se neka od nas javila, da je čula Anin glas, ili vapaj. To ne mogu prežaliti", zaključuje Milanka Ljubičić.

Od nestanka do podizanja optužnice za ubistvo

Ana je poslednji put viđena u ranim jutarnjim satima 1. januara, ali je njen nestanak prijavljen tek posle tri dana, 4. januara 2023. godine. Iako se u početku mislilo da je nestanak prijavio njen suprug Brajan, istraga je pokazala da je to uradio njen kolega iz Vašingtona, nakon što se tog dana nije pojavila na poslu.

Kada je policija otišla u porodičnu kuću u Kohasetu, u kojoj je Ana živela sa mužem i tri sina, Brajan je rekao policiji da suprugu nije video od 1. januara, kada je, prema njegovim rečima, rano ujutru otišla od kuće na poslovni put u Vašington.

Ana Volš foto: Printskrin/Instagram

Pravdao se kako je Ana puno radila, pa mu nije bilo čudno što se nisu čuli par dana, rekavši da se to često dešavalo.

Brajan je rekao policiji da je poslednji put video Anu ujutru 1. januara, kada mu je rekla da mora hitno u Vašington zbog posla i da je tad napustila kuću. Ana je sa porodicom živela u Kohasetu i tokom nedelje putovala je u Vašington zbog posla, rekao je njen prijatelj.

Međutim, tužioci tvrde da ne postoje dokazi da je Ana uzela taksi do aerodroma ili da je stigla u Vašington. Brajan je rekao da je ostatak dana proveo završavajući poslove za svoju majku i da je 2. januar proveo sa decom.

Brajan je u tom trenutku bio u kućnom pritvoru zbog prevare sa slikama od pre nekoliko godina, ali ga je kamera uhvatila kako posećuje određena mesta u periodu od 1. do 4. januara.

Počela je masovna potraga za Anom, a Brajan je uhapšen 8. januara zbog ometanja istrage. Onda su počele da se otkrivaju jezive stvari.

Dok je potraga za Anom trajala, istražitelji su pronašli nove informacije koje su dovele do toga da pomisle da je ona možda ubijena. U podrumu kuće pronađeni su krvavi nož i krv, na deponiji su pronađene stvari za koje se sumnja da pripadaju Ani, tragovi krvi, testera za metal, sekira, sredstva za čišćenje i više predmeta za koje se veruje da su povezani sa slučajem; DNK Brajana i Ane Volš na nekim od odbačenih predmeta; i snimak kamere na kojem se vidi kako muž baca torbe u kante za smeće.

Anin telefon je takođe bio u području njihove kuće 1. i 2. januara, nakon što je Brajan rekao da je njegova žena napustila kuću.

Kamera ga je snimila kako u radnji Home depot kupuje sredstva za čišćenje u vrednosti od 450 dolara, uključujući rukavice, kante, zaštitno odelo, sekiru, testeru i drugo.

Brajan Volš foto: Printscreen/wcvb

Istražitelji su otkrili niz jezivih pretraga na internetu, za koje tvrde da je napravio Brajan Volš nakon ubistva supruge i to na ajpedu svog sina.

"Koliko dugo pre nego što telo počne da miriše?" i "Kako zaustaviti telo od raspadanja" su samo neke od jezivih stvari koje je Volš navodno pretraživao na Guglu.

Istražitelji su pronašli i 10 kesa za smeće sa dokazima na stanici za prikupljanje smeća, u kojima se nalazila testera za metal, sekire i nekoliko predmeta sa DNK Brajana i Ane Volš, rekli su tužioci.

Nakon toga Brajan Volš je 18. januara optužen za ubistvo supruge Ane - to je prvi put da su tužioci javno rekli da veruju da je Ana Volš mrtva, iako njeno telo nije pronađeno.

Tokom saslušanja u januaru u Okružnom sudu u Kvinsiju, tužioci su tvrdili da je Brajan Volš ubio svoju ženu jer je želeo da okonča njihov brak i da je lagao istražitelje o nekim od svojih postupaka i gde se nalazio u danima nakon njenog nestanka.

"Umesto da se razvede, veruje se da je Brajan Volš raskomadao telo supruge Ane i rešio se ostataka", rekla je tužilac Lin Beland tokom januarskog procesa.

Tužilac Morisi rekao je u četvrtak da Brajan Volš ostaje u pritvoru bez mogućnosti kaucije.

Trejsi Majner, advokatica Brajana Volša, sugerisala je da tužioci nemaju jak slučaj i da joj još uvek nisu poslati dokazi, ali se krajem prošle godine povukla iz slučaja, nakon čega je Brajan dobio novog branioca.

Kurir.rs/Nova

Preneo: R.J.