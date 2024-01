"CELA PORODICA IMALA JE ZLOČINAČKU PROŠLOST" Eksperti o ubistvu u Nemačkoj i psihološkom profilu DEČAKA UBICE: Ova stvar je JEZIVA

Strašan zločin koji je počinio maloletni dečak srpskog porekla potresao je Nemačku. Petnaestogodišnji dečak uhapšen je zbog sumnje da je zadavio svoju vršnjakinju u šumi kod grada Ulma. Nemački mediji pišu da je sam pozvao policiju, koja je sa ekipom hitne pomoći stigla na mesto zločina posle 45 minuta, uspeli su da stabilizuju devojčicu, ali je ona preminula u bolnici.

Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a i Vlastimir Vidić, novinar, javio se uživo iz Minhena, koji je istakao sledeće:

- Ovo ubistvo desilo se 27.decembra, a devojčica je isključena sa aparata 1.1.2024. Još uvek nije urađeno veštačenje osumnjičenog za ubistvo, ali gotovo izvesno je da će kazna biti minimum 10 godina, a u Nemačkoj počinioci sa manje od 14 godina ne odgovaraju za takve počinjene zločine. Desilo se da su dve devojčice od 12 godina ubile drugaricu takođe sa 12 godina i nisu odgovarale za to - rekao je.

Podsetio je na jezivu pozadinu zločina i to da je otac maloletnog ubice ubio ćerku od sedam godina u školskom dvorištu, da je bio pripadnik sekte, i da je zbog neuračunljivosti prebačen u ludnicu.

Nemački mediji pišu da je istorija ove porodice - zločinačka.

- Naravno, kada se dese ovakve loše stvari, ubistva ili kriminal, onda se potencira da je ubica Srbin. Zločin je zločin bez obzira ko ga je počino.Naravno, nemački mediji nisu detaljno pisali oko nacionalnosti, ali apostrofiraju poreklo iz Srbije - rekao je Vidić.

Radenković je prokomentarisao ovaj slučaj i povukao paralelu sa ubistvom u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar kada je izvršilac sam pozvao policiju.

- U Ribnikaru je ubijeno više osoba, motiv je znan, a ovde imamo isto gnusno teško ubistvo maloletnika nad maloletnicom i teška činjenica da je njegov otac ubio dete od sedam godina! Sada kompletno policijski treba da se uradi istražno do kraja. Zašto su se oni našli? Šta je bio motiv ubistva? Kakav je njegov odnos bio sa roditeljem? Da li je on u ocu video idola? Otac je proglašen neuračunljivim i završio je u ludnici. Ovde dečak može da bude osuđen najviše deset godina, a u Ribnikaru ovaj dečak ne može biti osuđen... Gde ovaj svet ide? - nije optimističan Radenković.

"Kao društvo treba da se zapitamo da li su nam zakoni dobri. Neka adekvatna granica je 12 godina, ali ne za sva krivična dela", nastavio je.

- Da li treba da se smanji ta starosna granica? Moramo uvek da budemo spremni. Ne za sva krivična dela, ali za najteža treba razmišljati. Kada se desi zločin, koja je to kazna? Šta je to što motiviše maloletnika da izvrši tako težak zločin? Zašto se to dešava? - pita Radenković.

