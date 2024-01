EKSKLUZIVNA FOTOGRAFIJA! Ovako je izgledao Duško Šarić kada se predao policiji: Ima bradu i dužu kosu!

Kurir ekskluzivno obljavjuje fotografiju Duška Šarića neposredno pre nego što je u četvrtak, 4.januara sa advokatom krenuo u policijsku stanicu. Na njoj je nasmejan, ima bradu i dužu kosu, a njegov izgled je znatno drugačiji nego ranije, kada nosio bradu i imao je kratku kosu.

Duško Šarić je, prema nezvaničnim informacijama, pred sudom u petak izjavio da nema nameru da se skriva ili beži ukoliko bude pušten na slobodu i da će se redovno odazivati na sve pozive suda, a kao garanciju je preko advokata ponudio kuću u Beogradu vrednu 800.000 evra.

- Tužilac se usprotivio zahtevu da im pritvor bude zamenjen blažom merom, a odluka ce biti doneta naknadno - kaže sagovornik Kurira.

Kako je u četvrtak za Kurir potvrdio Šarićev branilac, advokat Radoslav Baćović, oni su dobrovoljno otišli policiju.

Duško Šarić foto: Zorana Jevtić

- Duško se dobrovoljno stavio na raspolaganje srpskoj policiji i pravosuđu. Po završetku procedure u potražnom odeljenju MUP-a, on će biti sproveden u Posebnu pritvorsku jedinicu, pošto mu je ranije određen pritvor - potvrdio je Baćović.

Podsetimo, na prethodnom sudenju koje je održano 22. decembra pred Specijalnim sudom u Beogradu, Baćović je predložio sudu da Dušku Šariću meru pritvora koja mu je ranije određena ukine.

foto: Printscreen

- Dušku je mera pritvora odredana u junu, mi predlažemo da se ukloni tačka pod kojom se smatra da će ponoviti krivično delo, a i ne navode se nikakvi zakonski razlozi u njoj, a za tačku jedan bismo ponudili jemstvo od 800.000 evra u vidu nepokretnosti u Srbiji. On nikada do sada nije osuđivan i ne postoji nijedna okolnost da bi on mogao da ponovi krivično delo - rekao je tada Baćović, ali je sudsko veće saopštilo da će o tom predlogu odlučivati tek kada on bude dostupan pravosuđu.

Darko i Duško Šarić foto: Ana Paunković

Duško Šarić, podsetimo, nalazi se na optužnici tužilaštva kojom se njegovom bratu Darku Šaricu stavlja na teret da je planirao ubistva svedoka saradnika u drugom predmetu, Nebojše Joksovića. Navodno, njegov brat Duško sumnjiči se da je vodio računa o finansijama kriminalne grupe. U Posebnoj pritvorskoj jedinici boravi i Darko Šarić, koji je uhapšen 10. aprila 2022, dok je poternica za mlađim Šarićem raspisana nekoliko meseci kasnije.

Inače, istu odluku, veće je donelo i u odnosu na optuženog Milana Vučinića, koji se kao i Šarić takođe predao u četvrtak, a on je ponudio jemstvo od 300.000 evra u nekretninama.

Nastavak sudenja je zakazan za 1. februar.