OVDE SE DOGODIO HAOS NA ZLATIBORU! Očevidac progovorio za Kurir: REPER JE RAZVALIO VRATA, imao je NOŽ i pretio je SMRĆU (FOTO)

Poznati reper Suril, kome je pravo ime Filip Arsenijević (33), bio je, kako se sumnja, akter incidenta na Zlatiboru na Badnje veče, kada je navodno napao ljude koji su odseli u njegovom apartmanu.

Izvor Kurira koji se, kako tvrdi, zatekao na mestu incidenta opisao je haos koji je nastao pre dva dana na popularnoj planini.

- Reper i njegova supruga su izdali apartman, a oni su se nalazili u apartmanu pored. Reper je odjednom došao u apartman kod svojih gostiju, počeo je da lupa na vrata, da histeriše. Razvalio je vrata, imao je nož u ruci od 30 centimetara - priča očevidac za Kurir i dodaje da je reper u jednom trenutku gostima počeo da preti smrću.

- Govorio je da će ih ubiti, bilo je baš napeto i strašno. Jednom gostu je lupio šamar, drugog je ujeo. Na lice mesta došli su policija i Hitna pomoć. On je uhapšen sa tim nožem u rukama - tvrdi očevidac i dodaje da je on došao u apartman kod gostiju "da provocira".

- Čuli smo da se prvo u svom apartmanu posvađao sa ženom, jer je ona valjda ugovarala te goste. Međutim, izgleda da je tu došlo do nekog nesporazuma, pa je on poludeo i napao goste. Međutim, nije ni bilo nesporazuma, jer on nije ni ugovarao s gostima, već njegova žena. Ko zna zbog čega je on pobesneo. Došao je s namerom da napravi haos - tvrdi očevidac.

Kurir je došao u posed fotografije na kojoj se vidi da su vratar apartmana na Zlatiboru, gde se navodno dogodio napad, razvaljena.

- Tu se sve dogodilo - tvrdi naš sagovornik.

Podsetimo, kako je Kurir već pisao, reper Suril je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu i on je pušten iz pritvora uz krivičnu prijavu.

- Nije mu određen pritvor, jer ranije nije bio osuđivan. Protiv njega biće podneta krivična prijava za krivična dela ugrožavanja sigurnosti i nasilničko ponašanje – saznajemo do izvora bliskog istrazi.

Iz istrage nam je potvrđeno i da se sve dešavalo 6. januara u popodnevnim satima i da je Suril nasrnuo na tri osobe i naneo im lake povrede.

Za razliku od očevidaca koji su ispričali da su čuli da nije bilo razloga da reper nasrne na svoje goste, naš drugi izvor ispričao nam je malo drugačiju priču.

- On je izdao apartman na Zlatiboru za dve osobe iz Bačke Palanke. Još zvanično nije saopšteno kako je došlo do toga da on fizički preti muškarcu i ženi kojima je izdao apartman, ali je poznato da je u tom apartmanu bilo više ljudi nego što je dogovoreno, kao i da su doveli kućne ljubimce, što isto, navodno, nije bio dogovor - kaže izvor.

Postoji nezvanična priča i da je reper, takođe, dobio par udaraca. Prema jednoj priči ti gosti su mu skoro demolirali apartman, kao da je zbog velike buke bilo žalbe od gostiju iz drugog apartmana koji su tu došli sa malim detetom.

Takođe, Suril je u svom apartmanu, koji se nalazi u istoj zgradi kao i apartman koji je izdao gostima bio sa ženom. Navodno se pričalo da se svađao sa svojom ženom, ali je žena to u policiji demantovala. Policija je odmah reagovala i uhapsila Surila, koji je bio u policijskom zadržavanju do 48 sati.