"RODITELJI SE PLAŠE ZA DECU U ŠKOLI" Advokatica: To je nova vrsta straha koja, NE MOŽE LAKO DA SE IZLEČI

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu donelo je nedavno rešenje kojim je prema okrivljenom ocu dečaka ubice produžen pritvor, a koji mu po tom rešenju može trajati najduže 60 dana.

Dečak je, podsetimo, 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece i čuvara škole, a njegov otac je optužen za krivično delo "teško delo protiv opšte sigurnosti".

Optužnicom su osim oca, obuhvaćeni i majka dečaka ubice kao i vlasnik i instruktor u straljani u kojoj je vežbao gađanje. Početak suđenja zakazan je za 29. januar.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović, pravni zastupnik roditelja ubijene dece iz OŠ "Vladislav Ribnikar", gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o ovom temi.

- Od 3. maja 2023. godine u Srbiji ništa više nije isto. To je ono čega smo svesni svakog dana. Svaki roditelj kad njegovo dete ujutru krene u školu, se više apsolutno ne oseća bezbedno. Zato što je škola ranije bila sigurna kuća, sigurno mesto za sve, a onda se na tom najsigurnijem mestu dogodio stravičan zločin gde je stradalo devetoro dece i Dragan, koji je bio njihovo obezbeđenje. Nakon istrage, koja je bila detaljna i koja je obuhvatila sve segmente slučaja, podignuta je optužnica. Nažalost u ovom slučaju se ne vodi postupak protiv ubice, zato što je dečak ubica u vreme izvršenja krivičnog dela imao 13 godina i nalazi se u zoni komfora od krivične odgovornosti. Dakle krivično je neodgovoran, ali u ovom trenutku imamo optužnicu protiv njegovog oca, jer je omogućio dečaku da koristi oružje koje nije bilo obezbeđeno na adekvatan način. Ono što očekujemo, ono što svi očekuju od ovog slučaja to je da on pre svega deluje preventivno na svu decu koja su potencijalne ubice i na sve roditelje koji imaju oružje i da ga ne učine dostupnim deci. Takođe ukoliko njihova deca pokazuju sklonost ka pucanju, ako pokazuju želju da se bave streljaštvom, da u tom delu moraju da budu vrlo oprezni. Ukoliko to rade sa decom, ukoliko ih vode na takve treninge da to mora da bude pod budnim okom psihologa itd. To je velika opomena za sve - rekla je Dobričanin i dodala:

06:23 ZBOG DEČAKA UBICE, LJUDI POČELI DA SE PLAŠE DECE NA ULICI! Advokatica: To je nova vrsta straha koja NE MOŽE LAKO DA SE IZLEČI

- Sve to što se desilo je izazvalo strah velikih razmera. Znači nemate više nikog ko se oseća bezbedno na bilo kom mestu. Ja se sećam, nekoliko dana nakon toga sedela sam sa prijateljicom u bašti kafića. Prolazila su deca sa rančevima, pošto je to bilo blizu škole. I ona kaže "jao, vidi decu s rančevima", dakle, izgubila je kompas, plaši se dece s rančevima. Kažem, pa pobogu, tu je škola blizu, idu deca na treninge. Jao, ali znaš šta se desilo. Pri tome žena je normalna, nije neko ko je paranoičan. Tako da su ljudi počeli da se plaše dece na ulici i počeli su da se plaše za decu u školi. To je jedna nova vrsta straha koja ne može tek tako da se izleči.

