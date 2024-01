"NE MOGU DA SE KONCENTRIŠEM DOK TE GLEDAM KAKO JAŠEŠ!" Svedočenje žrtve instruktora jahanja: "Voleo bih da te skinem s konja..."

U Višem sudu u Beogradu za danas je završeno suđenje M. Đ, instruktoru jahanja koji je silovao i seksualno zlostavljao polaznice škole od kojih su neke bile maloletne, na kom je jedna od oštećenih devojaka (27) ispričala sve o odnosu sa okrivljenim.

- Ostajem pri svemu što sam do sada izjavila, ali želim sve opet da ispričam - rekla je oštećena devojka koja je svedočila iz posebne prostorije.

Kako je navela ona je imala tri incidentne situacije u 2021. godini.

- U klub sam došla krajem 2019. početkom 2020. jer je konj koga sam jahala godinu dana bio u tom klubu. Od samog početka sam počela da radim sa M. Đ. i imao je neke neprimerene komentare od samog starta i osećala sam se nelagodno, ali nisam pridalavala tome značaj - rekla je ona i opisala prvu incidentnu situaciju u julu 2021.

- Nakon jednog treninga on me je pozvao u tu svoju kancelariju kako bi dao svoje mišljenje kako sam odradila trening. Tada mi je onako ozbiljan dok sam sedela na krevetu, a on na tabueru prekoputa mene rekao da je zadovoljan kako jašem. Počeo je da mi deli komplimente od kojih mi je bilo neprijatno: "Ne mogu da se koncentrišem dok te gledam kako jašeš. Voleo bi da te skinem sa konja i nag*zim i j*bem!" To mi je govorio, a ja sam se paralisala od straha. Nisam znala kako da reagujem.

Kako je dalje navela oštećena devojka koja je u tom trenutku imala 25 godina, nije znala šta će od sramote i stida pa je tu situaciju želela da zaboravi i potisne u sebi.

- Trudila sam se u tom trenutku da skrenem sa teme, da se vratim profesionalnom razgovoru. Pošto nisam uspela on se samo nasmejao i rekao da želi da priča o ovome, a ne o jahanju. Tada sam samo izašla i otišla da osedlam konja - rekla je ona i opisala drugu situaciju koja se dogodila u septembru 2021.

- Druga situacija se dogodila kada sam tog toplog dana imala pauzu u jahanju i otišla sam u prostoriju gde se svi jahači odmaraju, tačnije druže. U njoj imaju dve klupe i ja sam legla na jednu od njih jer sam imala pauzu kako bih došla sebi s obzirom da mi je bilo loše, a M. Đ. je seo na drugu klupu prekoputa i gledao je telefon. Delovalo je kao da gleda neke snimke na Instagramu. U tom trenutku sam stavila ruku preko očiju - rekla je ona.

- Ubrzo sam osetila njegovu ruku ispod mog stomaka, a onda i njegovu glavu kod mog dekoltea. Imao je bradu osetila sam to... Imala sam majicu na bratele i poljubio me je u deo gde nije bila majica, u dekolte.

U jezivom svedočenju oštećene devojke, ona je navela da je tada osetila užasno.

- Osetila sam gađenje i prema njemu i prema sebi. Nekako sam mislila da sam ja kriva. On tada nije progovorio ni reč, samo je izašao iz prostorije. Nisam ni ja ništa rekla... - rekla je ona i dodala da je izbegavala da sve ovo kaže bilo kome jer je osećala sramotu.

Ova devojka je potom opisala i treću situaciju koja se dogodila oktobru 2021. zajedno sa M. Đ.

- Tog dana sam nakon treninga otišla do dela kluba gde se nalazi kuhinja kako bih se osvežila. U tom trenutku sa druge strane, tačnije na spoljnom ulazu srela sam se sa njim koji me je tada zagrlio i delovao je kao da želi da me poljubi - rekla je ona i dodala:

- Kada sam to videla ja sam samo okrenula glavu i on me je poljubio u desni ugao usana. Osetila sam to, a on se opet samo okrenuo i otišao kao da se ništa nije desilo.

Ova oštećena devojka navela je da ove svoje situacije sa M. Đ. nije pričala nikome, ali da su ubrzo do nje došle informacije da je okrivljeni poljubio maloletnicu (17) i da je to na nju delovalo užasno. Kako je dalje opisala ona se ubrzo o svemu tome poverila K. Š. koja je na prethodnom suđenju iznosila jezive detalje gde je godinama bila zlostavljana od strane okrivljenog.

Branilac okrivljenog Vilijam Paspalovski imao je niz pitanja za svedoka ali je sudija u nekoliko navrata morala da reaguje i da "smiri" strasti jer su se zastupnici protivili pitanjima smatrajući da nisu deo predmeta i značajna za krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

M. Đ. je nakon ovog svedočenja imao kratak komentar.

- Nemam pitanja, jer bi ovo svedočenje mogao da komentarišem satima, a to ne želim - bilo je sve što je rekao okrivljeni koji je i ovog puta doveden u invalidskim kolicima.

Sledeće ročište zakazano je za 12.febuar kada se očekuje svedočenje još dve oštećene polaznice škole jahanja koja se nalazila u Lipovačkoj šumi.

