“AJM LUK OVAJ BJUTIFUL ŠIP! HU IZ?” Žabac ispričao kako je završio na jahti s Hali Beri?! Evo kako ga je zvala (FOTO)

"Kad sam bio na Tajlandu vidim jahtu, piše “Blek vidous”, a to u prevodu znači “Crna udovica”, pošto ja znam taj “tarzanski engleski” jako dobro, i pitam čiji je to brod, kažu mi da je od poznate glumice Hali Beri. Pričam ja malo na tajlandskom, malo na engleskom i kažem: “Ajm luk ovaj bjutiful šip! Hu iz?”, seća se Nebojša Tubić Žabac slučajnog susreta sa velikom holivudskom zvezdom i oskarovkomHali Beri.

Inače, Nebojša Tubić Žabac je devedesetih godina važio za "žestokog momka", kako se to tada govorilo, a sa takvima se i družio i zna mnoge priče iz tog, ali i kasnijih perioda.

Jedna kaže: “Ja to znala!” Ja je pitam otkud zna srpski, kaže ona: “Ja sam Makedonka, radim na tom brodu.” Kažem ja: “Da nisi možda kapetan lađe?” Kaže ona: “Ja sam šminkerka.”

Reko: “Ma ti radiš tamo kao spremačica, kakva šminkerka!” Kaže: “Ja šminkam Hali Beri.” Reko: “Je l’ možeš mene da uvedeš tamo da se slikam sa njom?” Kaže ona: “Pokušaću. Budi kod malog Bude u to i to vreme.” Ja je pitam gde joj je taj mali Buda, kaže odmah pored velikog! Odem ja tamo, dolazi ova šminkerka, kaže: “Sredila sam ti, imaš 10 minuta sa Hali Beri.” Ja reko: “Meni je dovoljno dva minuta... za slikanje!”

Ja tamo odem, vidim nju, mala picopevka, šaka jada, nemaš šta videti, ali lepa, beli zubi... Upoznaje se ona sa mnom, reko: “O maj gad, ju maj ajdol! Ju ar lajk maj nabr van!” Gađam se ja sa tim izrazima. Pričam ja njoj neke fazone o crncima, ona se nasmeje i pozove me unutra.

Pita me šta pijem, ja reko: “Kokonac!” Ulje od kokosa! Ona me pita što, ja joj kažem: “Vor Vijetnam!” Jer su to vojnici uzimali umesto infuzije u ratu. Ja joj objašnjavam koliko je to hranljivo, ona kaže: “Vat? Rili?” Ja joj kažem: “Rili, ne rili, to ti je to!” Slikamo se mi tu. Ja sam nju oduševio, ostao sam sa njom 15 minuta. Posle mi kaže Makedonka: “Ja ne znam šta si ti njoj uradio, samo viče: “Fani, fani, Frogi, Frogi!” Kao smešni Žabac.

