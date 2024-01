Devojčica stara 6 meseci stradala je u požaru u porodičnoj kući u selu Đurinci kod Sopota. Danijela Petković, majka stradale bebe, u potresnoj ispovesti za Kurir je ispričala kako je došlo do požara. Iako su vatrogasci brzo stiglu na mesto nesreće, ni oni nisu mogli da pomognu, već je bilo kasno.

Povodom ove tragedije u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je Aleksandar Krstić, šef odseka u Upravi za Vatrogasno-spasilačke jedinice SVS.

foto: Kurir televizija

- Od početka do kraja sezone mi imamo povećan broj požara na građevinskim objektima. Kao nažalost i u ovom tragičnom slučaju česti uzroci su naše grejalice, preopterećenost instalacija, ali i nepravilno rukovanje grejnim uređajima. Nekada su i dimovodni kanali zapušeni i to su najčešći uzroci požara u ovo vreme. Imamo, nažalost nešto povećan broj poginulih u odnosu na prošlu godinu. Povećan broj požara, takođe. Ne znam šta se dešava, ali podaci nam ne ukazuju na nešto dobro - rekao je Krstić i dodao:

01:53 VIŠE POGINULIH U POŽARIMA NEGO PROŠLE GODINE, A OVAJ UZROK JE NAJČEŠĆI! Šef vatrogasne službe upozorava na visoko rizične navike

- Kao narod nemamo naviku da se bavimo preventivnim stvarima i pripremnim radnjama za početak grejne sezone. Da očistimo dimovodne kanale. Vrlo često možete videti da naši odžačari imaju najviše polsa usred zime, a trebalo bi da to bude u septembru i početkom oktobra. Nismo baž ažurni kada treba proveriti instalacije na tea pećima. Ne vodimo računa, koristimo produžne kablove koji ne bi trebalo da se koriste ili ako se već koriste da budu kvalitetniji. Mi na to zaboravljamo, mislimo da se to nama neće desiti i onda pravimo greške.

Kurir.rs

