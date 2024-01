SRPSKI OSUĐENICI POKUŠAVALI SVE DA SE NAĐU NA SLOBODI: Oni su pripremali najspektakularnija bekstva iz zatvora u SRBIJI I SVETU!

Pet osuđenika planirali su bekstvo iz Okružnog zatvora u Smederevu, saopštila je u utorak Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Oni su, naime, radili u kuhinji i vešeraju što im je omogućilo da se neometano kreću u više zavodskih prostorija, te su osmislili da iskopaju tunel kuda bi pobegli. Međutim, mnogi Srbi su bežali iz naših, ali i svetskih zatvora i to na najrazličitije načine!

Plan im je, da podsetimo, bio da iskoriste alat iz zavodske radionice za kopanje prolaza u podrumskom magacinu za hranu kako bi pokušali da pobegnu iz zatvora što su oni i priznali u svojim izjavama.

Osuđenici su odmah prebačeni iz poluotvorenog u zatvoreno odeljenje zavoda i protiv njih će biti podnete disciplinske prijave za teži disciplinski prestup - pripremanje bekstva.

Prema rečima beogradskog advokata Nebojše Tešića bekstvo iz zatvora ili pokušaj istog ne kvalifikuje se kao krivično delo, već upravo kao disciplinski prestup koji se sankcioniše na više načina.

Advokat Nebojša Tešić foto: Privatna Arhiva, Advokat Nebojša Tešić

- Disciplinski prestup kažnjava se najčešće ukidanjem određenih prava. Ukoliko je osuđenik boravio u poluotvorenom odeljenju, može biti prebačen u zatvoreno, mogu se zabraniti zatvorske posete na određeno vreme ili paketi koje dobijaju - objašnjava Tešić i dodaje:

- Krivično delo bi moglo biti, recimo, za zatvorske čuvare ukoliko je u pitanju njihov propust u obavljanju dužnosti.

Rupa u zidu

Aleksandar Zdravković, bivši pripadnik „zemunskog klana", na sličan način je planirao bekstvo iz Centralnog zatvora u Beogradu 2017. godine.

- Tokom redovne kontrole pritvorskih jedinica, stražari su primetili rupu u zidu ćelije u kojoj je on smešten, a bivši „zemunac", kada je otkriven i osujećen u nameri da, kako se veruje, pokuša da pobegne, tvrdio je da rupu nije iskopao on - podseća izvor Kurira i dodaje:

- Pravdao se da je oštećenje na zidu postojalo i kada je bio smešten u ćeliju i da on nije kopao, niti ima alat kojim bi to mogao da izvede. On je, inače, posle toga osuđen zbog pošaja ubistva biznismena Milana Beka.

Aleksandar Zdravković foto: Zorana Jevtić

Inače, slučaj bekstva u Srbiji gde begunac nikada nije pronađen izveli su samo Brusjanin i Kruševljanin koji su pobegli iz kruševačkog zatvora. Oni su na slobodi i niko ne zna gde se trenutno nalaze.

- Iz prostorija Okružnog zatvora u Kruševcu pobegla dvojica pritvorenika, S. S. (41) iz Brusa i S. D. (37) iz Kruševca. Oni su pobegli 24. aprila 2021. i od tada se o njima ništa ne zna - podseca naš izvor.

Bekstvo je izvršeno na taj način što su napravili otvor u plafonu toaleta i tuda pobegli iz prostorija zatvora, a oba begunca bila su pritvorena zbog droge.

Jedan od njih je nakon bekstva pozvao medije i objasnio da je osuđen samo zbog izjave jednog svedoka i da to nije bilo pravedno, te da je zato pobegao. Iako su samo njih dvojica uspešno izvela akciju bekstva iz srpskog zatvora, mnogo je onih koji su pokušali ono što je njima uspelo. Među njima si i najpoznatija imena srpskog organizovanog kriminala.

Isekli rešetke

Željko Milovanović je pet puta bežao iz zatvora, a najpoznatiji je pokušaj koji je izveo sa Sretkom Kalinićem 2012. godine kada su pobegli iz pritvora u Specijalnom sudu, nakon što su bonsekom isekli rešetke na prozorima, ali su uhvaćeni.

Sretko Kalinić foto: YouTube prtscr / RTV

Milovanović je, inače, jedan od najpoznatijih srpskih begunaca, bežao je čak četiri puta, i to uspešno. On je 2008. skočio u reku Bosnu da bi pobegao od policije.

Željko Milovanović foto: Privatna Arhiva

Takode, Zoran Rašković Serdar najjednostavniji je primer spektakularnog bekstava van zidina srpskih zatvora. Rašković je usred bela dana, kad je njegov tim advokata došao da ga poseti, preobučen u odelo mirno izašao i odšetao kroz glavnu kapiju Centralnog zatvora.

Uhvaćen je Švajcarskoj tek nakon nekoliko meseci i vraćen je u Srbiju.

Tunel Zoran Jakšić, srpski državljanin koji je navodno jedan od vođa klana "Amerika", planirao je da pobegne iz zatvora "Kastro Kastro" u Peruu kroz tunel u decembru 2020. godine, a osuđenici u Smederevu verovatno su pratili upravo ovakve primere. Tamošnje vlasti su otkrile tunel u blizini zatvora koji je povezivao paviljon 1A u toj ustanovi sa restoranom čiji je vlasnik upravo Jakšić. Plan je bio da se izbavi Jakšić koji je zatvoren zbog trgovine drogom. Zoran Jakšić foto: Printscreen Ipak, zahvaljujući saznanju obaveštajnih službi da je kartel Sinaloa finansirao izradu tunela sa oko pola miliona dolara, ta akcija je osujećena, a Jakšić je posle toga prebačen u kućni pritvor.

Viljuška kao alat Darko Desić, Srbin koji se predao policiji u Australiji u novembru prošle godine nakon 29 godina bekstva, još 1992. godine izveo je spektakularno bekstvo iz tamošnje kazneno-popravne ustanove, i to uz pomoć sečiva i viljuške. Kako bi ostao daleko od očiju policije, on se nakon toga pritajio na plažama Sindeja i nikada se nije prijavljivao ni za kakve usluge tamošnje vlade. Darko Desić foto: NSW Police Sidnejski „lokdaun", koji je počeo u junu 2020. godine, za Desića je značio gubitak posla, budući da je radio kao fizički i sezonski radnik, a novac je uvek primao na ruke, u gotovini, kako ga tamošnje vlasti ne bi uočile i ponovo zatvorile. Tada je odlučio da se preda, jer ne bi imao od čega da živi.

