ČAČANIN UHAPŠEN U KLADOVU ZBOG DROGE I NELEGALNOG ORUŽJA: Policija zaplenila marihuanu vrednu oko 7.690 evra

Policija je uhapsila D.P. (34) iz Čačka, koji je živeo dugo u Kladovu neprijavljen, i to zbog sumnje da je počinio dva krivična dela – nedozvoljena proizvodnja ,držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Nakon operativnog rada, došli smo do saznanja da se osumnjičeni bavi preprodajom narkotika. On boravi sam u jednom domaćinstvu u okolini Kladova i to već mesecima. Prilikom pretresa prostorija kuće u kojoj boravi otkrivena je laboratorija za veštački uzgoj marihuane. U laboratriji je bilo četiri saksije sa po jednom biljkom kao i 769 grama sasušene marihuane. Inače, ulična cena čiste marihuane je oko 10 evra, tako da je oduzeta marihuana vredna oko 7.690 evra – saznajemo nezvanično od nadležnih.

Policija je pronašla i metke za pištolj i pušku, kao i 11 semenki kanabisa spremnih za sađenje. Osumnjičeni Čačanin je u pritvoru do 48 sati I on će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužilaštvu.