MACOLOM PRED DECOM IZMASAKRIRAO ŽENU, TAŠTU I TASTA: Goran se obesio u novosadskom zatvoru, a stravični zločin pamti se i danas

Mnogi zločini počinjeni na teritorije Srbije uznemirili su javnost. Neki od njih su toliko surovi da se i godinama, ali i decenijama kasnije sa jezom govori o njima, a akteri krvavih pirova služe dugogodišnje robije ili su sami presudili sebi.

Takav jezivi zločin odigrao se u Novom Sadu maja 2019. godine, kada je Goran Janković ušao u kuću roditelja svoje supruge Mirjane (31), prvo ubio njenog oca, svog tasta, Branislava (63), a potom je presudio svojoj ženi. Taštu Nadu (57) ubio je u dvorištu kuće kada je pošla za njim.

Zapretio deci

Janković ih je sve ubio brutalnim udarcima macolom po glavi i to pred njegovom i Mirjaninom maloletnom decom. Kada je Janković ušao u kuću jedan sin je bio sa majkom u krevetu, a drugi sa babom. Kada je pobegao iz kuće, Goranov desetogodišnji sin je pozvao ujaka i ispričao da je njegov otac ubio njegovu babu, dedu i majku.

Nedelju dana pre trostrukog ubistva Mirjana je prijavila Gorana za nasilje u porodici, a on se navodno pred nadležnima pravdao da je to bio jedan od razloga zbog kojih je tog jutra pijan došao u kuću. Janković je pre nego što je napustio mesto zločina zapretio dečacima pred kojima je počinio krvavi pir da nikako ne smeju reći da je bio u kući, a zatim je pobegao i tri dana izbegavao policijsku poteru skrivajući se na jednom brodu na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu.

Nakon tri dana skrivanja Goran Janković je napokon uhapšen na Ribarcu. On se prema nezvaničnim informacijama krio na jednom brodu na Dunavu, a kod njega je navodno pronađen i nož. Osumnjičeni nije pružao otpor prilikom hapšenja.

Saslušanje

Janković je tokom saslušanja bio potpuno hladan i smiren i nijednog trenutka nije pokazao kajanje.

- Iznervirao sam se kada me je žena 11. maja prijavila za nasilje. Nisam nikako mogao da se pomirim s tim, pa sam počeo i da pijem. Noć pre zločina proveo sam u kafani. Kući sam se vratio oko četiri sata ujutru, a probudio sam se oko pola šest. Nešto mi je kvrcnulo u glavi i rešio sam da odem kod žene u nameri da joj se osvetim - navodno je rekao na saslušanju Janković.

Ono što je posebno inspektore ostavilo bez teksta je pitanje.

- Kako su mi deca, da li možete da mi kažete kod koga su? - i to nakon što je priznao zločin, a potom i do detalja opisao svoj krvavi pir. Čak je i rekao "da mu nije žao što su deca gledala zločin" opisujući da je nakon zabrane prilaska ipak rešio da poseti sina u školi:

- Kada sam ga pozvao da ga vidim, on je otrčao do učiteljice i rekao: "Ne želim tatu da vidim. Znam kako je tukao mamu!" Znam da im nije Mirjana branila da me viđaju, ali su me i deca zamrzla zbog toga što sam bio nasilan prema njoj - navodno je rekao Janković na saslušanju.

Sve je ukazivalo da je Janković počinio zločin sa predumišljajem. Kod sebe je imao spremnu čistu odeću, oprao se od krvi, presvukao, a čak je imao i nešto hrane uz sebe pa je to jeo uz neke grickalice i ostatke zatečene na brodu.

Mališani su dostojanstveno ispratili majku i baku i deku na večni počinak. Stariji sin je iznad njenog kovčega izgovorio molitvu Očenaš. Nakon toga, brat i on su u grobnicu bacili po belu ružu. Niko od prisutnih nije uspeo da zadrži suze.

Goranu Jankoviću određen je pritvor i teretio se za teško ubistvo, za koje inače preti 40 godina robije. Monstrum je 25. februara 2020. godine izvršio samoubistvo u novosadskom zatvoru na Klisi. On se obesio čaršavom koji je vezao za šipku koja drži televizor u ćeliji.

