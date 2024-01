OTAC DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA BIO ISPRED ŠKOLE POSLE MASAKRA: Mislio da je povređen, pa saznao STRAVIČNU istinu I URADIO OVO

Otac dečaka-ubice (14), nakon što je 3. maja ujutru čuo da se dogodila pucnjava u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", uplašio se da je njegov sin povređen, a zatim zvao nekoliko prijatelja da mu pomognu kako bi spasao svoje dete! Do ovog saznanja došli su kriminalistički inspektori istražujući stravičan masakr u školi na Vračaru u kojoj je ubijeno devetoro dece i radnik obezbeđenja (53).

Prema nezvaničnim saznanjima Informera otac je preko portala saznao da se dogodila pucnjava u školi koju pohađa dečak. Navodno, on u prvi mah nije znao da je upravo njegov sin napravio krvavi pir već je zvao prijatelje kako bi mu pomogli i saznali da li je dečak povređen.

"On je zvao prijatelje i molio ih da mu pomognu kako bi spasao svog sina. U međuvremenu je istrčao iz stana i pokušao da zaustavi neki taksi kako bi se odvezao do škole. Međutim, kako mu nijedno vozilo nije stalo, odlučio je da do škole udaljene oko 600 metara ode pešaka", navodi dobro obavešten izvor Informera.

foto: Privatna arhiva, Petar Aleksić

Prema njegovim rečima otac je trčeći, za samo nekoliko minuta, stigao do glavnog ulaza u dvorište osnovne škole "Vladislav Ribnikar" gde ga je zaustavila policija.

"On je policajcima rekao da njegov sin pohađa tu školu i da je zabrinut za njegovu bezbednost. Policajac koji je obezbeđivao mesto zločina mu je poručio da još uvek nema nikakve informacije i da mora da bude strpljiv", kaže on.

Međutim, kako kaže izvor Informera, otac je ubrzo saznao da je njegov sin pucao.

"Verovatno nije još imao punu informaciju da mu je sin odgovoran za smrt drugova, ali i to saznanje bilo je dovoljno da se povuče iz mase i vrati u stan. Nakon toga policajci su mu ubrzo pokucali na vrata stana i uhapsili ga", priča sagovornik pomenutog portala.

Podsetimo dečak-ubica, 3. maja zavio je Srbiju u crno kada je u OŠ ''Vladislav Ribnikar'' izvršio masovno ubistvo i surovo usmrtio devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole. Nakon stravičnog krvavog pira smešten je u Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Podignute optužnice

U međuvremenu, protiv roditelja dečaka podignute su optužnice. Otac se sumnjiči da oružje koje je imao u posedu i za koje je imao dozvolu nije čuvao na adekvatan način, kao i da je sina vodio u streljanu i učio ga da koristi vazdušno oružje, dok je DNK majke pronađen na čauri koja je nađena ispred kabineta za istoriju, u kojoj je dečak-ubica počinio masovno ubistvo.

Kurir.rs/Informer

