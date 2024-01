DOKTORU IZ SREMSKE MITROVICE ODREĐEN PRITVOR: Oglasio se MUP - evo za šta se sumnjiči

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. M. (1979), lekara Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M. M. biće određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.

Oglasila se i porodilja

- Zadovoljni smo što je ginekolog M.M, koji me je porodio i i čijom krivicom je umrla naša beba uhapšen, upravo smo pročitali vest. Nadamo se da će pravda biti na našoj strani, da će odgovarati za smrt našeg deteta, koje je trebalo da se rodi zdravo i pravo jer je trudnoća bila uredna. Izgubili smo našu Elenu i sada ne samo što želimo da krivac odgovara već ovo radimo i zato da se ista stvar ne bi desila nekome drugom. Zato je važno da doktor M.M. odgovara i zato je važno što je uhapšen i pritvoren - kaže za Kurir Marica Mihajlović, porodilja iz Šida koja je optužila doktora M.M. za akušersko nasilje i to da je odbijao i da joj uradin carski rez u bpolnici u Sremskoj Mitrovici zbog čega se, nakon sati i sati mučenja i nje i bebe, beba zaglavila u kanalu, usled čega je i preminula.

Marica i njen suprug Danijel Novakov dali su danas izjavu u policiji.

- U policiji smo bili sat vremena, ispitivali su nas o svemu u vezi sa trudnoćom, porođajem, smrti našeg deteta. Ispričali smo sve od početka do kraja, od A do Š i drago nam je da je nedugo zatim doktor uhapšen - kaže za Kurir Marica, koja je jutros, malo pre nego što ih je policija pozvala na razgovor, dala izjavu za Kurir da čekaju, da im se niko nije obraćao, niri policija, niti bonica iako svi mediji pišu o njihovom slučaju.

Podsetimo, Marica se porodila 12. januara, a o svom mučnom porođaju pričala je je za Kurir.

- Preklinjem ga da me porodi na carski, da mi spasi dete, a on me udara, i stiska za vilicu, preti da će me udariti, imaću "dve lobanje", da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnov. I dalje molim za pomoć. Kad je video da beba ne može da se rodi nikako zaustavlja mi porođaj i kreće da mi daje anesteziju i da me cepa vaginalno da bi beba mogla da izađe. Skače po stomaku, stiska rebro, lomi mi rebro, gubim svest, beba ze zaglavila u karlici i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj. Uzme vazduh, ali ne može da izdahne jer su joj pluća začepljena. Dolazi do stvaranja mehurića na plućima. Uspevaju u 23:05 da izvade bebu, nije disala, srce joj stalo Uspeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad. Ali ujutru su javili u šest da je beba preminula, a i da je ostala živa bila bi biljka, imala bi oštećenja na mozgu - kazala je, između ostalog Marica.

