"MOLILA SAM GA DA MI SPASI DETE, PONAŠAO SE ODVRATNO" Marica Mihajlović ekskluzivno za Kurir o paklu koji je preživela na porođaju

Uhapšen je doktor koji je optužen za akušersko nasilje u Sremskoj Mitrovici i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Porodilja i njena porodica dali su izjavu u policiji u kojoj su ga optužili za smrt novorođenčeta. Oni tvrde da je beba preminula zbog nasilnog porođaja.

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici pokrenut je unutrašnji nadzor zbog smrti bebe koja je rođena u toj ustanovi. Kažu da su za ceo slučaj saznali sa društvenih mreža, ali da ga - ispituju. Ministarka zdravlja Danica Grujičić očekuje da izveštaj o smrti deteta bude završen za dve nedelje. Istovremeno, Zaštitnik građana pokrenuo je kontrolni postupak. On traži da ga Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici u roku od 15 dana obavesti o svim okolnostima koje su dovele do tragedije.

Marica Mihajlović koja tvrdi da su joj ubili bebu na porođaju u bolnici u Sremskoj Mitrovici u potresnoj ispovesti za Kurir televiziju otkrila je detalje tragedije.

- Počela sam da gubim svest, a kada sam došla sebi mnogo babica je bilo oko mene. Uglavnom, kada je beba trebalo da se rodi, kada je krenuo porođaj, on je počeo to da radi nasilno, počeo je da viče na mene da ne sarađujem. Bila sam jako namučena, kiseonik su mi davali, počelo je skakanje po stomaku, pretnje, udaranje... Pretio je da će mi izbiti tri zuba, vređao me. Ja sam ga samo molila za pomoć, nisam vikala niti se ružno obraćala da bi mi tako uzvratio, samo sam ga molila da spasi dete, da uradi carski rez. Babice su govorile 'doktore, zar u ovakvom trenutku vređate ženu' jedna ga je zamolila da tako ne priča.

Potom je otkrila kako je doktor reagovao u takvoj situaciji i savetu babica:

- Ništa, nastavio je kako je hteo, ponašao se odvratno. U tom trenutku je zaustavljen porođaj, dao mi je anestezije, počeo da me seče da bi nasilno bebu izvukao, tada je već počeo da mi skače po stomaku, mislim da mi je rebro slomljeno, ne mogu ni da dišem. Toliko imam bolova.

Jelena Ivković iz Rume doživela je tragediju u istom porodilištu, gde je porodica Mihajlović iz Šida izgubila tek rođenu bebu. Za Kurir televiziju, otkrila je detalje tragedije:

- Jako je teško ceo taj period, od samog porođaja, sahrane, to se završi. Umesto da spremate najlepši rođendan, vi birate najlepši spomenik da bude sa najlepšom mogućom slikom jer nemate sliku. Slike su sa cevčicama, gde vas ne prođe to, ali prosto prođe vreme, a čovek kaže vreme leči. Vreme ovo ne može da izleči, ali nekako naviknete na to. Teško je, ali vam krenu drugi problemi, kada je sve to prošlo i ta sahrana i spomenik, ja sam imala smrtni slučaj u porodici, otac mi je preminuo, a pre toga saznajem da sam u drugom stanju, i mislila sam da je krenulo nešto na bolje. Suprug i ja smo planirali da optužnica bude u februaru, na godišnjicu mog sina, onda vas sve teško zadesi, mnogo mi je žao što ranije nije ovo izašlo i to što je Marica doživela isto ovo. To najviše boli. Kada sam videla slike, mnogo me je vratilo u taj dan, nama su isto dozvolili da vidimo bebu i da ga obučemo kako smo mi želeli. Kada vidite sliku, sve vas vrati.

