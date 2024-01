MOJ VUK, MOJA VILA I VITEZ, MUČKI S LEĐA JE UBIJEN! Brat izrešetanog pilota svedočio o zločinu: "MILE IZAĐI, TEBE NEĆU!"

Miloš Mihajlović, brat ubijenog mladog pilota Vuka Jolovića, danas je svedočio u Višem sudu u Beogradu na suđenju kuvaru Đuri Nikoliću, koji se tereti da je 29. maja 2022. godine hicima iz automatske puške ubio Vuka Jolovića u Jakovu.

Mihajlović koji je očevidac zločina, podsetimo, na prethodno ročište nije došao jer je bio u pritvoru zbog krivičnog dela prinuda. Kako je sada objasnio Mihajlović, u pritvoru u CZ proveo je svega četiri dana, a danas je u sud došao sa slobode. On je iskoristio priliku da za sudskom govornicom kaže koje je sve priče čuo o okrvljenom Đuri Nikoliću tokom svog boravka u Centralnom zatvoru.

pilot vuk jolović ubiejn u maju 2022. ispred kuće osumnjičenog kuvara u jakovu foto: privatna arhiva

- Kada sam bio četri dana u pritvoru zbog prinude u Centralom zatvoru, čuo sam da se Đura hvali tamo da je mog brata Vuka prepolovio, isekao napola, kao i da mu je žao što mene nije ubio - rekao je Mihajlović, ali ga je sudija prekinula rekavši da ovo neće ući u zapisnik.

Potom je Mihajlović detaljno govorio o kobnom danu, kada mu je ubijen brat ispred kuće okrivljenog.

- Moj Vuk, moja vila i vitez ubijen je mučki! Kukavički s leđa i tog 29. maja sam izgubio pola srca. Osećam da sam ja sledeća meta i brinem za bezbednost kako svoju, tako i moje porodice jer i dalje do nas dolaze priče da porodica okrivljenog želi da uruši i ukalja naš ugled - rekao je Mihajlović. On je potom detaljno opisao kako su tog dana slavili i pekli jagnje u firmi koja pripada njegovom kumu u Jakovu, inače u čast Vukove sestre koja je trebalo da se porodi. Čuo je da je prethodno izbio problem između njegovog brata Vuka i okrivljenog.

osumnjičeni đura nikolić foto: printscreen društvene mreže

- Video sam ključeve od kola na stolu tu gde smo bili, kada sam pitao čiji su, oni su mi rekli da su Đurini. Tada sam seo u kola i odlučio da ih vratim. Vuk je nakon dva sata odlučio da ide kući i tada je Vuk video da mu nema ključeva od kola, tražili smo nekih 45 minuta. Tvrdim da je za sve što se desilo kriv Milan Nikolić, otac okrivljenog - rekao je svedok oštećeni i dodao:

- Đurin tata je Vuku opsovao majku i počeli su da se tuku, a Milan koji je prethodno došao ispred te firme je otišao. Vuk je krenuo kolima, a ja sam krenuo za njim da ne neastane neki problem. Tada sam Vuka video sa društvom u centru Jakova. Kako je zatim svedok objasnio, on je otišao do kuće okrivljenog kako bi smirio situaciju.

- Otišao sam da prijateljski razgovaram sa Đurinim tatom i da se strasti smire, jer nisam želeo da prijave Vuka jer je trebalo uskoro da počne da leti. Milan me je tada zamolio da uđem u radionicu kako komšiluk ne bi čuo o čemu pričamo - naveo je on i dodao da se ubrzo pojavio Vuk, jer je video njegov automobil ispred kuće Nikolića.

ovde de dogodilo ubistvo u maju 2022., oštećeni automobili nakon rafalne paljbe foto: Kurir

- Vuk je došao na vrata i lupao je, mislio je da se sa mnom nešto dešava, a onda se nakon svađe sa Nikolom, Đurinim bratom, potukao na ulici ispred kuće. Tada sam zajedno sa Aleksandrom Jeftićem razdvajao Vuka i Nikolu i u jednom trenutku sam preko desne strane ramena video kako Đura izlazi na terasu sa automatskom puškom - ispričao je.

Kako je svedok potom objasnio, on se sakrio iza kola, a rafalnom paljbom Đura je izrešetao Vuka.

- Vuk je pao nasred ulice, a Đura je tada počeo da me doziva: "Mile izađe! Tebe neću da ubijem!" Ja sam mu tada rekao: "Hoću, ako spustiš pušku." Tvrdim da me je tada pozivao kako bi me ubio - rekao u jednom dahu Mihajlović:

ubijeni vuk jolović foto: privatna arhiva

- Đura je vikao: "Zašto ste mi došli na kuću?", ja sam mu kazao "da sam došao da smirim stvari". Video sam da je nakon automatske puške izvadio i lovačku. Hteo je opet da puca. Pitao sam ga dok je Vuk ležao na ulici: "Da li znaš šta si uradio?", rekao je da zna, a na pitanje: "Da li zna šta sada sledi?", opet je ponovio isti odgovor i pobegao.

Aleksandar Jeftić, Nikola Nikolić i svedok su Vuka ubacili u kola i odvezli do surčinskog Doma zdravlja, a pozvali su i Hitnu pomoć. U svom svedočenju Mihajlović je naveo da je bio u dobrim odnosima sa porodicom Nikolić, kao i sa okrivljenim, kao i da su znali da popiju piće kada se sretnu. Takođe, on je sudu priložio dokaz o snimku na kome se navodno vidi kako okrivljeni maltretira neko dete i baca ga u Savu, zbog koga je, kako tvrdi, i nastao problem između Jolovića i Nikolića, jer ga je ubijeni tukao zbog tog incidenta.

- Prilažem i prepisku na pet strana između Đure Nikolića i mene, gde se može videti u kakvim smo odnosima, kao i tri fotografije na kojima se vidi kako se okrivljeni hvali automatskom i lovačkom puškom - završio je svoje svedočenje Mihajlović.

Sledeće ročište zakazano je za 26. februar kada se očekuje saslušanje dva svedoka.

Svedok ubistva Đura je izašao sa puškom, a ja sam zalegao... Svedok Aleksandar Jeftić, kum Nikole Nikolića, brata okrivljenog Đure, naveo je da je kobnog dana bio na mestu zločina. - Tog dana pozvao me je Nikola, inače Đurin brat, da dođem do jednog restorana jer je Đura imao problem, rekao sam im tada da se primire i da ništa ne rade. Nakon 45 minuta čuo sam se sa Nikolom i rekao mu da možemo na picu, što smo i uradili. Nakon toga otišli smo kod Nikole kući i tu je bio Vuk - kaže on i dodaje da je tada počela svađa, a zatim i tuča između Nikole i ubijenog. Svedok je naveo da je zajedno sa Mihajlovićem razdvajao njih dvojicu. - Video sam Đuru na terasi kako drži pušku i legao sam na pod. Nisam siguran da li je nakon automatske puške Đura uzeo i lovačku - rekao je svedok i dodao da je tada pomogao da se Vuk unese u kola, dok je Milan Nikolić stajao na kapiji i nije priskočio u pomoć.

