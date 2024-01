ISPOVEST ŽRTVE NESAVESNOG VOZAČA: Za samo nekoliko sekundi postala je invalid, zbog tuđe greške oporavljala se dugih 10 godina

Večerašnja gošća emisije "Crna hronika" koja se emituje od 22 časa na Kurir televiziji je Tamara Urošević, žrtva nesavesnog vozača.

Danas ste se probudili, većina vas bez ikakvih bolova. Stali ste na svoje noge i zakoračili u novi dan obavljajući usput sve obaveze oko sebe i drugih. Usput ste se sigurno požalili prijatelju, kolegi ili partneru na težu stranu života, inflaciju, gužvu u saobraćaju, previše posla, glavobolju, loše vreme, prebukirane terimine za skijanje ili banju. Sve to što imate doživljavate kao da vam pripada i da će trajati zauvek. Dovoljan je jedan trenutak da sve to nestane, zauvek. Da zaspite i ne probudite se 3 meseca, da život krenete od prvog dana kao da ste bili tek rođena beba uz velike bolove. To se dogodilo njoj. Imala je 17 godina, snove o upisu na fakultete. Trebalo je nekoliko sekundi da joj se polomi lobanja, butna kost, svi zubi, rebra i kolena. Kada se nakon 3 meseca probudila iz kome učila je ponovo da hoda, jede, piše i govori. Oporavljala se 10 punih godina, danas je 80 posto invalid sa diplomom Ekonomskog fakulteta, bez posla, sa svakodnevnim bolovima i sa beskrajnom voljom za životom.

