NINA JE POGINULA KADA SE PREVRNUO AUTOBUS SMRTI KOD LESKOVCA: Vozač osuđen na 4 godine robije, a ovo su bile njene POSLEDNJE REČI

Vozač autobusa M. Ž. (58) iz Stanišića kod Sombora osuđen je na četiri godine zatvora jer je 21. avgusta 2022. godine na delu autoputa od Leskovca do Niša, kod sela Pečenjevce, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula turistički vodič Nina Nićiforović (34), a 33 putnika povređeno.

- Osnovni sud u Leskovcu doneo je prvostepenu presudu kojom je M. Ž. oglasio krivim zbog krivičnog dela teško delo protv bezbednosti javnog saobracaja i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine sa uračunavanjem vremena koje je okrivljeni proveo u pritvoru. M. Ž. je obavezan da plati troškovevođenja postupka Osnovnom sudu i Osnovnom javnom tužilaštu u Leskovcu, a oštećeni su upućeni na parnicu. Prema okrivljenom je izrečena i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom "D" kategorije u trajanju od jedne godine. Na tu presudu branilac okrivljenog je uložio žalbu Apelacionom sudu u Nišu, pa će predmet nakon obrade biti dostavljen tom sudu na odlučivanje - navode iz Osnovnog suda u Leskovcu.

Do udesa je došlo nešto iza pet sati ujutro, kada je autobus somborskih tablica, a koji se kretao iz pravca Leskovca ka Nišu, iz neutvrđenih razloga, sleteo sa kolovoza, kretao se još par stotina metara van autoputa, a zatim se prevrnuo na bok. Povređeni putnici vraćali su se iz Grčke sa letovanja, a veća tragedija je izbegnuta jer je jedna grupa sišla u Leskovcu neposredno pre udesa. Poveđene ljude je osim leskovačkih zdravstvenih službi zbrinjavala i Hitna pomoć iz Niša kao i Univerzitetski klinički centar iz ovog grada.

Kako je tada posvedočio niški lekar Matija Marković, koji je sa svojom medicinskom ekipom prvi stigao na lice mesta, zatekli su nemio prizor.

- Autobus je bio prevrnut u njivi, ljudi su bili uplašeni, zabrinuti... Odmah sam tu na licu mesta pregledao dva pacijenta, na sreću imali su lakše povrede. Prevezli smo ukupno petoro do niškog Univerzitetskog kliničkog centra, ostale povređene prevezle su kolege iz Leskovca što do njihove, što do niške bolnice - objasnio je tada.

S obzirom na to da je presuda prvostepena, još nije poznat uzrok nesreće. Nezgoda se dogodila na potpuno ravnom kolovozu u uslovima dobre vidljivosti, pa je moguće da je uzrok sletanja sa kolovoza umor, zdravstveno stanje vozača ili tehnička neispravnost vozila. Putnici su tvrdili da su usput pravili pauze, te da im je neverovatno da je vozač bio premoren.

Poginula devojka živela je u Novom Sadu gde je i studirala. Njena porodica je nakon nesreće medijima rekla da je Nina završila fakultet, odlično govorila engleski jezik i tražila posao u pravnoj struci, te da je nastradala posle samo nekoliko turističkih tura kojima je bila vodič.

Poslednje reči Nine pre smrti Građani su se oglašavali nakon nesreće na Fejsbuku u grupi "Grčka - grupa za turiste", a jedna žena je tada navela da je nastradala Nina Nićiforović jedina bila korektna i profesionalna. - Krenuli smo sa zakašnjenjem od 45 minuta iz Novog Sada 19. avgusta. Kvar na autobusu dogodio se kod Vranja. Nedođija, mrkli mrak. Šoferi sami pokušavaju nešto da urade uz pomoć svetla sa Nininog mobilnog. Čekamo majstora iz Vranja sat vremena. Svi putnici nervozni. Jadna Nina nas teši da će pomoć brzo doći. Otišla sva tri kaiša. Znači autobus je krenuo bez tehničke kontrole. Došao majstor promenio jedan kaiš tek da autobus može da nastavi. Ostali smo bez klime - napisala je žena i dodala da se vodič Nina svima izvinjavala zbog lošeg putovanja. - Na kraju nam je Nina rekla : "Blago vama, a ja se odmah vraćam ovim busom. Samo da stignem živa i zdrava". Nažalost, Nina se nije vratila. Neka je anđeli čuvaju! Cela grupa se moli za njenu dušu.

