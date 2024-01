UBILI SU JOŽEFA, PA SINA I SNAJU, A ONDA DECU! MASAKRIRALI 3 GENERACIJE: Rođaka o zločinu: Posle 7 dana začulo se:"IMA PREŽIVELIH"

Jedan od najtežih zločina ikada u Srbiji dogodio se pre 19 godina, a ubice nikada nisu pronađene! Te 2005. godine, 25. januara , u dve kuće u zajedničkom dvorištu u Horgošu, u Ulici Segedinski put pronađena su tela tri generacije ugledne i dobrostojeće porodice Salma, koja se u dve države, Srbiji i Mađarskoj, bavila proizvodnjom i prodajom voća. Ubice nikog nisu poštedele. Ubijeni su Jožef Salma (69), njegova supruga Jolan (65), njihov sin Nandor (40), snaja Neli (34) i njihovo dvoje dece - David (13) i Beti (9).

O stravičnom ubistvu nikada se nije oglasio niko od Salminih rođaka, međutim, nakon skoro dve decenije ćutanja, vrata kuće u kojoj se odigrao zločin otvorila je novinarima Ilonka, devojački Salma, Jožefova bratanica, i po prvi put ispričala detalje jedne od najstrašnijih priča crne hronike. Ona je, deobom imovine, nasledila ovu kuću i u njoj, potpuno sama, sa uspomenama i bez straha, živi već godinama.

Kuća u kojoj je počinjen zločin foto: Kurir TV

Baš kao što su gotovo sasvim izbledela slova sa njihovim imenima ispisanim na nadgrobnoj ploči, tako je iščezla svaka nada da će se rešiti krvavi zločin, u kome je ubijena šestočlana porodica Salma u Subotici.

Istraga Subotici, kao i istraga Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, ostala je na jednoj jedinoj rečenici, da je porodicu Salma ubila organizovana kriminalna grupa iz koristoljublja.

U starijoj kući pored, posle večere, negde od 19 sati, dok je još sedeo za stolom, nožem je izboden Jožef, a njegovoj supruzi Jolan, dok je prala sudove, nakon nekoliko uboda nožem u telo, presečen je grkljan. Ubice su, kaže Ilonka, slobodno ušle u kuću jer se kapija i vrata nikada nisu zaključavali.

Žrtve monstruma foto: printscreen

- Svašta se pisalo posle ubistva o mojim rođacima, da su bili u nekim mutnim poslovima, a ja pitam, da li bi neko u tom slučaju držao sve otključano, bez kamera, bez straha da im neko može nauditi. Moji rođaci jesu bili dobrostojeći ali zato što su radili, imali voćnjake i vinograde, pune hladnjače jabuka. Pa zar je to zločin raditi na zemlji i biti dobrostojeći, pita Ilonka, i pokazuje kako su, posle krvavog pira u staroj kući, prešavši pedesetak metara preko dvorišta, ubice ušle i u ovaj dom.

Sedam dana ležali mrtvi u kući

Prvo je hicem iz pištolja, odmah pored vrata, pokošen Nandor, a onda su se krvnici ušunjali stepenicama na sprat i presudili njegovoj supruzi Neli, a zatim sa po jednim metkom kalibra 7,65 milimetara iz neposredne blizine, usmrtili decu, Davida i Beti. Dečak je ubijen u kupatilu, a devojčica u svojoj sobi.

- Sećam se, u to vreme sam živela u Nadrljanu, slušam vesti, kažu ubijena porodica Salma u Horgošu. Ne dopire mi do mozga da su to oni, međutim, kad rekoše imena, shvatih, pa to su moji. Sin je odmah upalio kola, kad smo došli, sve je već bilo pod opsadom policije. Sedam dana su ležali u kući ubijeni, kapija je bila širom otvorena, a da niko nije mogao ni da pretpostavi kakav se užas unutra odigrao, priseća se Ilonka.

Ilonka Gazdag foto: Kurir TV

Iz kuće su ubrzo izneta tela u crnim vrećama, a na licu mesta je bila i ekipa Hitne pomoći. U jednom trenutku, kaže, začulo se: ”Ljudi, izgleda da ima preživelih!”

Četvorica krvnika i Betino kuče

- Doktorka je čula nešto kod podruma, svi su potrčali da vide da li je zaista neko preživeo ovaj krvavi pir. Kad tamo nađoše Betino kuče, koker španijel, skriven, uplašen. Sedam dana nije jeo, ni pio, uspeo je da preživi, tu pored njihovih tela, krvi, užasa. Odnesoše ga u Suboticu, a šta je bilo posle sa njim, to ne znam, priča rođaka, dodajući da je te noći, posle zločina, u Horgošu napadao sneg, i tako još više zameo tragove ubicama. Kako kaže, zna se da su bila četvorica, da su se dovezli kolima, i da je pretpostavka da su iz kuće odneli pare. Koliko je novca bilo u pitanju to ne zna, ali zna da je iza Salmi, nakon ostavinske rasprave, podeljeno naslednicima svega nekoliko hiljada evra. Ostala je kuća u Mađarskoj, ali i u to vreme luksuzna kuća u centru Horgoša, koja je danas skroz devastirana.

foto: Privatna arhiva, Printscreen

- Iz te kuće je odneto sve što je moglo, i lift koji je u njoj bio ugrađen. Naslednik ne može da je proda, niko neće da je kupi jer je u lošem stanju, priča Ilonka, dodajući da je policija nakon zločina skoro tri meseca pretraživala svaki detalj u kući, i da za to vreme niko od rodbine nije mogao ući. Čak ni u dve hladnjače u blizini kuće, u kojima su bile jabuke, priča gospođa Ilonka i dodaje da se, uprkos strašnom zločinu koji se dogodilo, ne plaši da u njoj živi sama.

Otkad joj se zdravlje pogoršalo, retko kad uspe da se popenje do potkrovlja u kome su ubijena deca, a jedino što je uvek uznemiri jesu porodične fotografije ubijenih i zato izbegava da gleda albume. Zbog zdravlja poslednje tri nije mogla ni grob da im obiđe.

Posle ovoliko vremena sumnja da će se ubice ikada otkriti.

Često razmišlja o svemu što se dogodilo, i mnogo je pitanja na koja nema odgovora, da nikome nije bilo sumnjivo što Salme danima nisu videli van kuće, ni decu da idu u školu, ništa…

- Opet kažem, moj stric i Nandor svakodnevno su obilazili voćnjake i vinograde, pa ako su imali sa nekim neraščišćene račune, onda bi ih taj neko tamo ubio, a ne u kući, svirepo, da pucaju u decu, kazala je na kraju jedna od najbližih rođaka ubijenih.

(Kurir.rs / 24sedam.rs)