DNK S RAMFLE, PATIKE I NOKTIJU KRIJE UBICU PEVAČICE? Zoranova odbrana danas sudu dostavlja nove dokaze, POČINJE PONOVLJENO SUĐENJE

Zoran Marjanović ponovo će se danas naći pred Višim sudom u Beogradu pošto mu je za danas zakazano pripremno ročište za ubistvo supruge, pevačice "Granda" Jelene Krsmanović Marjanović.

Pripremno ročište je zatvoreno za javnost, a naredno je već zakazano i to za 19. mart, kada će Zoran Marjanović moći ponovo da iznese svoju odbranu. Udovac će na ročišta dolaziti sa slobode, s obzirom na to da mu je 3. oktobra prošle godine ukinut pritvor, a od momenta od kada se našao na slobodi, Zoran se potpuno povukao iz javnosti.

Marjanović jepodsetimo, ranije bio u centru svih dešavanja, počev od trenutka kada mu je ubijena supruga, do učestvovanja u rijalitiju "Zadruga" 2017. godine, pa sve do puštanja na slobodu kada je očigledno rešio da promeni život iz korena. Jedini put kada se Marjanović za ova četiri meseca oglasio bio je 9. januar, kada je na svom Fejsbuk profilu objavio fotogafiju na kojoj pozira sa svojim sinom iz prvog braka, bratom i dvoje prijatelja.

foto: Facebook

Podsetimo, odlukom Apelacionog suda u Beogradu, Zoranu Marjanoviću ukinuta je presuda kojom je osuđen na 40 godina zbog optužbe da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu, na nasipu u naselju Crvenka kod Borče.

foto: Kurir televizija

U obrazloženju odluke istaknuto je da je prvostepena odluka "nejasna i nerazumljiva", a sporne su bile četiri tačke koje su bile i ključni dokazi da bi se donela prvostepena presuda i o kojima je najduže raspravljano na suđenju pred Vidšim sudom u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, ukidanje prvostepene presude bilo je očekivano, rekli su advokati Zorana Marjanovića, kao i to da postoji novi svedok, ali i dokazi koji do sada nisu izvođeni, što bi moglo dovesti do preokreta.

foto: Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović Cile, Privatna arhiva

Ključan svedok

Advokat Aleksandar Zarić govorio je o ključnom svedoku koji do sada nije uzet u obzir, a reč je o ženi koja neverovatno liči na pokojnu Jelenu Marjanović. Kako je rekao naš izvor, odbrana je na sud donela njenu fotografiju i izjavu overenu kod notara, a takođe je tvrdila da je bila na nasipu u Borči baš na dan Jeleninog ubistva.

- Ona je otišla u policiju da prijavi da je 2. aprila 2016. godine, istog dana kada je i Jelena ubijena, na nasipu pratio muškarac na motoru u crnoj jakni dok je bila sa detetom i da joj je delovao jako sumnjivo. Na Jeleninoj ramfli od trenerke, ispod njenih noktiju i na patici pronađen je DNK NN muškog lica koji nije Zoran, a povodom toga ništa nije urađeno - objasnio je Zarić tada.

foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Pravda će pobediti Pored Aleksandra Zarića, koji je nedavno komentarisao slučaj, ranije se oglasio još jedan branilac iz Marjanovićevog tima, Veljko Delibašić. - Kada je ukinut pritvor Zoranu Marjanoviću u oktobru, mi smo znali šta to znači, samo smo čekali zvanično obrazloženje, da vidimo iz kog razloga je ukinuta prvostepena presuda koju je doneo Viši sud u Beogradu. Zadovoljni smo ovom odlukom i idemo na ponovljeno suđenje. Na novom suđenju Zoranu Marjanoviću iznećemo nove dokaze koji će utvrditi da je on nevin i pravda će pobediti - rekao je nedavno Delibašić.

Bonus video:

02:35 Zašto je na slobodu pušten Zoran Marjanović?