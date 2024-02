POKAZIVAO POLNI ORGAN PEKARKI PA KRENUO KA NJOJ, JEDVA SE SPASLA: Isplivali novi UŽASNI detalji o silovatelju iz lifta u Nišu

S.J. (32) iz Aleksinca koji je osumnjičen da je u nedelju popodne silovao Nišlijku (24) u liftu jedne zgrade u centru grada, samo tri dana ranije u jednom prigradskom naselju u Aleksincu pokušao to isto da učini.

On se trenutno nalazi iza rešetaka, a kako saznajemo u Višem javnom tužilaštvu u Nišu još nije saslušan što bi trebalo da se obavi danas popodne ili sutra prepodne. Za njegovo procesuiranje zbog sumnje da je izvršio silovanje će biti nadležan Viši sud u Nišu.

foto: Privatna arhiva

- On je u sredu ili četvrtak prošle nedelje ušao u jednu pekaru u tom prigradskom aleksinačkom naselju, vrteo se tu nešto, a onda je skinuo pantalone i gaće, pokazao polni organ jednoj radnici i počeo da se približava njoj, aludirajući na to da želi oralni seks. Vrisak je čula druga radnica, izletela iza zadnjih prostorija i nekako su ga oterale odatle - rekao nam je izvor iz ovog prigradskog naselja.

U pekari smo dobili kratku izjavu od poslovođa.

- Ne možemo mi sada da ulazimo u te detalje šta se i kako dogodilo. Kada se to desilo, a trajalo je nekoliko minuta, odmah smo pozvali policiju. Došli su za desetak, petnaestak minuta i dali smo im snimke svih kamera tako da se na tim video materijalima vidi šta se dogodilo. Policija sve to ima. Sigurno da se radnica istraumirala posle toga - rekao nam je on.

foto: Privatna arhiva

Protiv osumnjičenog silovatelja S.J. Osnovno javno tužilaštvo Aleksinac će pokrenuti krivični prijavu za krivično delo nedozvoljene polne radnje u redovnom postupku što znači da će za to "skidanje" pred radnicom biti gonjen, ali bez pritvaranja.

- Za to krivično delo zaprećena je sankcija od novčane kazne do tri godine zatvora- rečeno nam je u OJT Aleksinac.

Kako saznajemo on je pravio lom po Aleksincu u par navrata, lomio izloge. Nakon toga je dva puta prebacivan u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Toponici, ali je puštan jer je zaključeno da nije duševno oboleo.

Njegovo nedelo u nedelju popodne naježilo je mnoge Nišlije jer je jednu devojku pretvorio u žrtvu silovanja i naneo joj traume za ceo život. Kako su nam rekli na licu mesta u zgradi gde se dogodilo bezumlje, on je sačekao da uđe u lift, a onda je jadnu devojku udarao i obljubio. Prema rečima nadležnih, devojka je iz kandži manijaka izašla sva izgrebana i sa podlivima.