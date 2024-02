"PODIGNI SE, USTANI"! REČI MAJKE STRADALOG ĐORĐA (16) ODZVANJAJU: Udarila ga struja na pruzi u Valjevu, porodica neutešna!

Đorđe Ilić (16) iz Šapca poginuo je u noći između četvrtka i petka, kada ga je, prema prvim informacijama, na pruzi Beograd - Bar, u Valjevu, udarila struja, a njegova majka oglasila se potresnim rečima.

- Podigni se, ustani. Iako je čovek od zemlje, on ipak nije prašinar da se tu valja - napisla je Nataša Ilić i podelila fotografiju sina.

foto: Facebook

Misterija je i dalje zbog čega je ovaj šesnaestogodišnjak u 23 sata izašao iz stana i otišao do pruge koja je prilično udaljena od mesta gde je živeo.

Nataša Ilić je ranije u svojoj ispovesti za Kurir ispičala da je boli što smrt njenog deteta još nije razjašnjena.

- Muči me zašto bi izašao iz svog stana tako kasno, a išao je sutradan u školu. On je bio odgovoran i dobar, ne bi tek tako otišao sam do pruge do koje ima sigurno pola sata hoda - rekla je majka i objasnila da je još čudnije što nije poneo sa sobom ništa osim telefona i slušalica.

- On je svojoj stanodavki, kod koje smo iznajmljivali sobu da bi on mogao da ide u srednju školu u Valjevu koju je toliko želeo, kobne večeri rekao da će da izađe i da se vraća za pet minuta. To mi deluje kao da se sa nekim dogovorio da se vide. Stanodavka ga je pitala gde će, rekla mu da je kasno, ali je on odgovorio da ne brine i da se odmah vraća. Žena, pretpostavljam da je zaspala kad je on otišao, ujutru je videla da ga nema, a na krevetu mu je bila torbica, novčanik, sve stvari koje bi mu trebale, poneo je samo telefon. Sa nama se čuo pola sata pre nego što je izašao, ali nije ništa pomenuo, to mi je isto čudno - rekla je Nataša.

foto: Privatna Arhiva

Prema njenin rečima, stanodavka je tada pozvala školu i oni su joj rekli da se nije pojavio.

- Pozvala je i mog supruga, on joj je rekao da zove policiju, a ja sam se već spremila da krenem u Valjevo. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali nikako nisam pomišljala na najgore. Vozila sam, i kad sam stigla rekli su mi da će nas inspektor sprovesti do lica mesta, ali mi niko nije rekao da mi je dete mrtvo - kaže sagovornica:

- Kad mi je inspektor rekao da izađem iz auta, videla sam da svi čuče oko kanala, tad sam znala da je to to.

Nataša objašnjava da je telo njenog sina, verovatno od jačine strujnog udara, završilo u kanalu pored pruge, ali da je ipak nejasno na koji način je došlo do nesreće.

- Rečeno nam je da se popeo na vagon koji je bio vlažan, da se okliznuo i uhvatio za žicu i da je tako nastupila smrt. Mi ipak mislimo da se nije hvatao za žicu, jer u tom okruženju gde su visoki naponi dovoljno je da ste blizu, a on je imao i telefon u desnoj ruci i slušalice u ušima - kaže nam Nataša:

- Imao je opekotine na toj šaci i po ušima. Hoću samo da znam kako mi je dete stradalo!

Nataša se nada da će istraga o smrti njenog deteta biti proširena i da će se utvrditi da li je bio sam kobne večeri i da li je možda neko od njegovih prijatelja video šta se desilo, ali da se uplašio i pobegao.

Bonus video:

01:21 BOJLER MOŽE DA BUDE FATALAN KAO I BOMBA: Izbegnite eksploziju i strujni udar! (KURIR TELEVIZIJA)