"VIŠE NIŠTA NE PLANIRAM, OSTAJE SAMO JEDNO..." Otac mladića koji je poginuo sa devojkom kod Vrdnika objavio POTRESNU PORUKU (FOTO)

Boris Majorski (18) poginuo je zajedno sa svojom devojkom Dejanom u saobraćajnoj nesreći kod Beške. Od nesreće je prošlo nešto više od godinu dana, a Borisov otac Vladimir, na društvenim mrežama gotovo svakodnevno objavljuje fotografije, statuse i video-snimke.

Tako je danas sa svojim pratiocima podeli kako izgleda njegov život koji provodi bez svog voljenog i nikada prežaljenog sina.

"Još jedan prođe dan, vedro nebo se ugasilo, skuplja snagu za novo jutro. Koračam kroz ovaj život, možda ne onako kako sam želeo, ali definitivno onako kako moram. Na ovoj stazi hodanja ostavljam mnogo toga u prošlosti, mnoge događaje posle kojih nikad neću biti isti. Deo mog života pretvorio se u prah i pepeo gubim zvezdu vodilju, sina, gledajući ga uvek sam zamišljao u glavi jednog dana kad me ne bude, biće ponosan na mene, moj trud i borba kroz život i svu ljubav koju sam pokušala i nadam se uspeo da utka u njegovu dušu.

Zamišljao sam da će biti srećan sa svojom porodicom i da čuva sećanje na moju žrtvu kroz ovozemaljski život, da bi to bilo normalno prirodno. Život nikada neće ispuniti moju maštu, sve se okrenulo i ništa više neće biti isto. Živim sasvim drugačiji život osakaćenog srca uvijenog u zavoje koje je natopljeno gorkim suzama teške sudbine Znam, nisam sam u ovom bolu, ali nikad neće umanjiti bol duše možda ga samo malo ublažiti. Ponovo počinjem da učim da dišem, da se smejem, da kroz život hodam, ali invalid u duši ostajem zauvek.

foto: printscreen Instagram

Nauči da nosiš toliki teret na duši ne bih poželeo nikome, ali nisam imao izbora, morao sam da se borim, ljubomorno čuvajući jednog dečaka, moj ponos duboko u duši, gde mu niko više ne može ništa, niko mu ne može naneti bol, telo ima svoje godine a duša ostaje večna. Iz ove teške životne lekcije naučio sam da više ništa ne planiram, ostaje samo da živim ovaj život po tome kako nam je Bog odredio i ishod nikada neće biti unapred poznat, ljudi planiraju i sudbina određuje", napisao je Vladimir.

Podsetimo, Boris Majorski (18) iz Stare Pazove i njegova devojka Dejana Neralić (17) iz Golubinaca tragično su nastradali 18. oktobra 2022. godine, kada su krenuli na izlet u Vrdničku kulu. Na putu ka tamo na njih je "mercedesom" naleteo Slobodan B. (83) iz Krčedina i usmrtio ih na licu mesta. Borisov otac Vladimir kaže da je sudski proces počeo 11. aprila, a da roditelje tinejdžera naročito pogađa što Slobodan nije izrazio iskreno kajanje.

Kako objašnjava Vladimir, Slobodan B. je nakon nesreće proveo mesec dana u pritvoru, a onda je pušten na slobodu. Za roditelje poginulih tinejdžera najstrašnije je što on i dalje može neometano da upravlja automobilom.

- On normalno vozi, normalno se kreće. On je posle suđenja seo u auto i otišao. Sad se ja pitam, suđenje može da traje još dve - tri godien, koliko dece će da nastrada? Kada prođete na crveno ili napravite saobraćajni prekršaj kojim niste ugrozili ničiji život, oduzima vam se vozačka dozvola na šest meseci ili godinu dana, a on vozi dok ne bude osuđen. Čovek od 83 godine... Meni je to neshvatljivo. On je dugo živeo u Nemačkoj i tamo se nakon neke godine života izdaje trajna vozačka dozvola. Valjda čovek treba da ide na pregled, da vidi da li dobro vidi i čuje. Upoznajući se sa ovim i sličnim slučajevima, shvatio sam da su vozači koji ubiju nekog u saobraćaju su većinski ljudi koji imaju više od 70 godina i upravljaju vozilom. Nemaju oni više te reflekse - dodaje Vladimir.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:10 Saobraćajka kod Niša: Jedan poginuo drugi životno ugrožen