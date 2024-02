"SVIREPOM UBICI IZ BEOČINA PRETI DOŽIVOTNA ROBIJA!" Advokat: Mora da se utvrdi odgovornost - KO JE ZAKAZAO U TIMU ZA PREVENCIJU

Meštani sela Rakovac kod Beočina i dalje su u šoku posle zločina koji se dogodio u nedelju uveče kada je 48-godišnji muškarac ubio bivšu suprugu Draganu Radić i njenu majku Nadu.

Advokat Predrag Savić i psiholog Leo Ivanišević bili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije gde su govorili o ovom femicidu.

- Potrebno je da se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti protiv nasilja u porodici. Jednostavno, tu je zakonodavac na osnovu Istanbulske konvencije o zaštiti žena i ostalih u borbi protiv porodičnog nasilja propisao konkretne mere i zaduženja nadležnih organa. U policiji postoji lice za vezu, u Centru za socijalni rad takođe lice za vezu, u prekršajnom sudu. Znači, svi oni na teritoriji jednog osnovnog tužilaštva prave jednu grupu koja se bavi zaštitom žrtava nasilja i u konkretnom slučaju oni su obavezni da sednu, posle izrečene pravosnažne presude protiv porodičnog nasilja, i da naprave individualni plan zaštite te ličnosti i da spreče moguće ponavljanje porodičnog nasilja. Da je postojao i da su svi radili svoje i izvršavali svoje zakonske obaveze, do ovoga verovatno ne bi došlo. Treba istražiti i utvrditi konkretno ko je odgovoran. Mi imamo odlične zakonske propise - rekao je advokat i dodao:

- Ovaj ubica će odgovarati za teško ubistvo, ubio je 2 osobe na svirep način. On može da dobije doživotnu kaznu. Problem je što naša država mora iz ovoga da izvuče pouku i da utvrdi odgovornost ko je zakazao u tom timu za prevenciju i ko nije radio svoj posao. Nadležna ministarstva policije, pravde, socijalne zaštite, preko saveta za borbu protiv porodičnog nasilja moraju da pokrenu postupak i da utvrde koje u tom lancu zakazao ili su svi zajedno zakazali.

Femicid je posledica dugogodišnjeg nasilnika, a Ivanišević je otkrio zašto žene toliko dugo trpe nasilje.

- Moramo da imamo na umu dve stvari. Jedno je neka pozadina te žene, načina na koji je ona odrastala, kako je formirala uopšte sopstvenu ličnost, modele koje je usvojila iz porodice ili iz društva, koji bi mogli da dovedu do toga da ona negde uopšte bude podložna tome da uđe u takav odnos. Vi ukoliko imate neadekvatne modele u porodici. Ukoliko ste već u primarnoj porodici negde naučeni, navikli na te neke nepredvidive situacije, na opasnost kojoj ste se već prilagodili tokom odrastanja, zato što ste možda imali nepredvidivog nasilnog roditelja. Vama je ta situacija poznata i to vas negde predisponira za to da ponovo uđete u takav odnos u odraslom dobu. Tako da negde, vrlo često možemo u pozadini da vidimo da su te žene nekako još od najmanjih nogu uvežbane za dugoročno trpljenje nasilja i da imaju neke svoje strategije kako se sa time nose. Te strategije i podrazumevaju povlađivanje, skrivanje, ćutanje, držanje tih stvari kao tajne, pokušaja da se nekako nasilnik odobrovolji. Tu je uverenje da će se nasilnik promeniti iako to nije realno - rekao je psiholog i dodao:

- Pošto nijedan nasilnik nije nasilan sve vreme, on ima epizode kada je divan i epizode kada je nasilan. Onda ljudi, umesto da vide celovitost te slike, taj odnos kao jedan relerkoster tih ružnih i lepih epizoda, ljudi uglavnom to vide kao ova divna osoba, to je on, a ovo su ružni ispadi. Onda kada uzmete u obzir i samu dinamiku jednog nasilnog odnosa, baš te epizode koje se smenjuju, to dovodi do formiranja traumatske veze. To je nešto nalik stokholmskom sindromu gde taj isprekidan, neuravnotežen tretman čini žrtvu da se sve više vezuje za nasilnika, ali ne kroz ljubav, nego kroz zavisnost. U stvari, žrtve veruju da njihova dobrobit i da njihova budućnost zapravo na neki način zavisi od nasilnika.

