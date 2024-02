NISAM SE NI OPORAVIO, A VEĆ SU ME SASLUŠALI! MORAO SAM NA POLIGRAF Stefan u masakru izgubio 2 brata, a sad prolazi kroz agoniju

"Nisam mogao više da izdržim, morao sam da je tužim", ovim rečima Stefan Marković, koji je izgubio dva brata u stravičnom masakru 4. maja u selima Malo Orašje i Dubona, a koji se već devet meseci suočava sa lažnim prijavama i proganjanjem od strane Biljane B, majke Uroša B.

Stefan je istakao da maltretiranje od strane porodice ubice ne jenjava, čime se dodatno povećava patnja već ožalošćene porodice.

- Ponašanje Biljane B. promenilo se nakon što sam gostovao na televiziji, samo dva dana posle sahrane. Budući da posedujem njivu nasuprot njihove kuće, odlučio sam da je posetim nekoliko dana nakon pojavljivanja na TV. Tada me je verbalno napala, vređajući me i nazivajući me ološem i sramotom, sve to u prisustvu policajaca koji obezbeđuju njihovu kuću danonoćno - izjavio je uznemireni Marković.

Dodaje da u tim trenucima nije reagovao ni jednom rečju, trudeći se da izbegne svaku komunikaciju s njom. Marković ističe da su policajci svedoci celog događaja i da su čak razmatrali mogućnost podnošenja prekršajne prijave protiv nje, što je on tada odbio.

- Svaki put kada bih otišao do svoje njive, dočekala bi me uvredama. Čak je i policajcima, kojima se uvek pristojno obratim, govorila da su oni kao i ja, budući da komuniciraju sa "ološem" - napominje on.

Stefan navodi da je, posle složene operacije i perioda provedenog u bolnici, bio šokiran prijavom koju je podnela majka ubice. Optužila ga je da je navodno razbio prozore na kući Uroša B.

"Išao sam čak i na poligrafsko testiranje"

Osim toga, suočio se i sa serijom neosnovanih optužbi koje su dovela do toga da ga privode čak i na njegovom radnom mestu.

- Prijavila me je čak i da sam otrovao njenog psa, iako to nema nikakve veze sa mnom. Nisam se ni oporavio, a već su me saslušavali policajci čim sam izašao iz bolnice - navodi Stefan.

Stefan Marković foto: Kurir televizija

Međutim, to nije bio kraj njegovih problema. Ona ga je takođe optužila za uništavanje voća i trovanje vode u bunaru, što su sve bile prijave koje je policija u Mladenovcu više puta proveravala.

Stefan dodaje da je, kada je policija došla po njega na posao, bio odveden na poligrafsko testiranje 29. novembra, gde je uspeo dokazati svoju nevinost u vezi sa optužbama koje je iznela majka ubice. Ipak, optužbe su se nastavile, uključujući i tvrdnju da je zapalio njenu kuću.

- Optužila me je da sam joj zapalio kuću, a ja sam čak prijavio požar. Rekao sam policajcima koji čuvaju njihovu kuću da sam video da nešto gori - dodaje Marković.

Podneta krivična prijava

Kako je Kurir pisao, Stefan Marković iz Dubone podneo je 22. februara, zajedno sa očevima dvojice ubijenih mladića i devojke, Sašom Panićem i Milisavom Todorovićem, krivičnu prijavu protiv Biljane B, majke Uroša B.

Marković je krivičnu prijavu podneo pre 15 dana jer ga je Uroševa majka lažno prijavljivala.

Biljana je prošle godine podnela desetine krivičnih prijava protiv roditelja i rođaka ubijenih, a Stefan Marković, čija su braća ubijena u masakru, ispričao je da ih Biljana lažno prijavljuje.

Poslednja prijava dogodila se pre 15 dana, kada je majka Uroša B. prijavila Markovića da pravi proslavu u kući sa policajcima. Međutim, kako se saznaje, on tada uopšte nije ni bio u selu.

foto: Petar Aleksić, MUP Srbije

Podsetimo, Uroša B. policija je uhapsila u selu u okolini Kragujevca. Nakon izvršenog masakra u okolini Mladenovca, Uroš B. je oteo taksi vozilo, kojim se dovezao do naselja Grošnice, gde se sakrio u ujakovoj šupi. Nakon hapšenja, masovni ubica priznao je svoje zločine besramno ih pravdajući nepravdom društva koje se reflektovalo na njega.

Još je i izjavio i da su meštani stvarali zaveru protiv njega, da se o njegovom ocu pričalo loše i da je kriminalac, a okidač da pobije ljude bilo je i navodno ismevanje u školi jer je, kako kaže, tamnije puti.

Psihijatrijskim veštačenjem je pokazano da je Uroš B. u trenutku svog krvavog pira bio u svesnom i uračunljivom stanju.

- Veštačenje nije pokazalo da on nije bio uračunljiv ili da na bilo koji način nije mogao da shvati značaj dela, niti da nije bio svestan svog ponašanja - rekao je advokat porodice Panić, Ivan Milosavljević.

Maksimalna kazna koju može da dobije je 20 godina robije za devet oduzetih mladih života, jer u trenutku zločina nije imao punu 21 godinu.

