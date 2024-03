NJEGOV KLAN SA ZVICEROM I BELIVUKOM FINANSIRAO 740 KILA KOKAINA: Ko je uhapšeni Dalmatinac? Vođa mislio da je on TAJNI POLICAJAC

Dalibor Kožul, poznatiji pod nadimkom Dalmatinac koji je označen kao pripadnik ogranka kavačkog klana iz Slovenije uhapšen je danas po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa BIA i MUP Srbije - Službe za borbu protiv droga, a kako saznaje Kurir on je od ranije dobro poznat javnosti u regionu i po tome što su njegovi ljudi mislili da je policajac na tajnom zadatku!

Nakon hapšenja Klemena Kadiveca vođe slovenačkog ogranka kavačkog klana, koji je do tada držao sve konce u svojim rukama, ali ipak i još neko vreme nastavio da vodi poslove ogranka iz ćelije, odnosi unutar klana su se zakomplikovali i postali su sumnjičavi.

foto: Profimedia

On je optužen za otmicu i ubistvo, a taj vođa slovenačkog ogranka kavčana članovima grupe iz zatvora naloge je davao preko vanbračne supruge i aplikacije Skaj.

-U dokumentima slovenačke policije piše da je njegova partnerka 8. juna 2020. godine obišla Kadivca u zatvoru u Celju i dobila zadatak - da Filipu Vrziću, takođe jednom od vođa, prenese da je Dalmatinac (Dalibor Kožul) policajac i da je siguran u to - navodili su slovenački mediji.

Istražitelji objašnjavaju da je Kadivec još u februaru te godine sumnjao u Kožula i da je upozorio ostale na to, objasnivši da je do tog zaključka došao na osnovu spisa u krivičnom predmetu i tražio od svojih ljudi da mu to provere.

- Pored toga, poslao je saradniku Darku Nevzatoviću dve fotografije spisa. U spisima je opisan događaj kada je pravi tajni policajac koristio šlep auto, dok je Dalibor Kožul vozio kamion, Klemen Kadivec je sumnjao da je on tajni policajac. To je bilo u periodu kada je Kadivec još bio u zatvoru u Kopru i tamo koristio Skaj kripto telefon - piše u dokumentima.

Cenovnik Kako se saznaje, kavački klan u Sloveniji imao je precizan cenovnik prevoza droge. Jedan kilogram prevoza marihuane na relaciji Španija - Slovenija naplaćivao se 250 evra. Cena prevoza kilograma kokaina na relaciji do Rijeke i Zagreba bila je 750 evra, za pola kilograma 450, a do Splita 900 evra, do Beča i Minhena po 1000 evra. Droga je bila u posebno prerađenom prostoru u automobilu.

Za prevoz kokaina iz Nemačke te u tranzitu kroz Sloveniju sa Zagrebom kao krajnjim odredištem, bio je zadužen upravo Kožul.

Drogu je i za Beograd vozio Dalmatinac koji je jednom prilikom iz Holandije dovezao je neko ulje od kojeg se pravi droga. Prevoz je bio plaćen po 1000 evra za 10 litara, a ulja je bilo 20-30 litara.

Belivuk - Zvicer - Kadivec

Kada je policija na Malti zaplenila 740 kila kokaina vrednosti 100 miliona evra koji je pripadao crnogorskom kavačkom klanu ispostavilo je da je šverc droge finansirao vođa kavčana Radoje Zvicer i šefovi srpskog i slovenačkog ogranka tog klana Veljko Belivuk i Klemen Kadivec.

Prema pisanju lokalnih medija velika količina narkotika otkrivena je 2021. godine na brodu koji je bio na putu iz Ekvadora ka luci Kopar u Sloveniji.

Zvicer, Miljković i belivuk foto: MUP Srbije

- Policija je pregledala 1.080 kutija banana, a 37 kutija je sadržalo ukupno 740 paketa kokaina za koji je potom laboratorijski utvrđeno da je vrlo visoke čistoće. Da je ta droga stigla na ulicu vredela bi 100 miliona evra - prenosio je portal Tajm ov Malta.

Istragom je utvrđeno da je nabavku i krijumčarenje 740 kilograma kokaina finansirao zloglasni crnogorski kavački klan i njegove ispostave u Sloveniji i Srbiji.

- Na čelu mafije je Radoje Zvicer koji je u bekstvu. Ogranak te bande u Sloveniji vodio je Klemen Kadivec, a u Srbiji Veljko Belivuk. Oni su planirali da kokain najvećim delom rasture na teritoriji Austrije i Nemačke, a to je trebalo da organizuje blizak Belivukov saradnik Dario Đorđević Dekster. Međutim, taj plan je propao nakon što je prošlog meseca u Sloveniji uhapšeno 60 pripadnika kavačkog klana, među kojima je bio i Kadivec, a nedavno u Beogradu i Austriji Dekster i njegova banda - pisao je pomenuti portal.

