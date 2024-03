MISTERIJA SE KRIJE U TRASOLOŠKOM VEŠTAČENJU Ispovest majke Alekse Stojmenovića ubijenog na žurci: "Napadač imao predmet u ruci"

Nakon skoro tri godine, porodica Alekse Stojmenovića (26) očekuje neutešnu istinu o svom velikom gubitku mladog fudbalera koji je život izgubio na proslavi 18. rođendana svoje drugarice u restoranu "Oaza" u Aleksincu.

U svojoj ispovesti za Kurir, njegova majka Dragana Nikolić se nada da će uskoro otpočeti sudski proces u Nišu kako bi se na neki način zadovoljila pravda odnosno saznalo kako je njegovo srce prestalo da kuca nakon kobne tuče.

- Stiglo je to dugo očekivano trasološko vestačenje koje pokazuje da dobro poznati mladić tužilaštvu i te kako ima veze sa Aleksinim stradanjem. Veštaci su ustanovili da O.P. (21) u ruci ima predmet dužine do 20 centimetara kojim je verovatno naneo smrtonosnu povredu Aleksi. U veštačenju se dalje navodi da je on, iako niži od Alekse, realno i verovatno mogao da dohvati njegov vrat samom pesnicom i da to što je niži od njega zapravo nije nikakva prepreka za tako nesto. Ako se dokaže prisustvo i tog predmeta, onda čak nema ni prostora da se ni teoretski ne raspravlja o tome: da li je mogao ili nije da udari Aleksu. Ovim vestačenjem se donekle potvrdilo da je sve ono što je iznosila odbrana tog mladića u javnost i način na koji su se branili, zapravo jedna velika neistina - priča majka Dragana.

foto: Printscreen

Za sada ostaje nepoznanica o kom predmetu je reč, a kada se ta misterija rasvetli, sigurno će se detaljnije znati pojedinosti iz ovog nesrećnog slučaja.

Tuča se dogodila 16. maja 2021. godine u kafani "Oaza" u Aleksincu gde je zakazana proslava 18. rođendana zajedničke drugarice. Na terasi restorana su se pokačile dve grupe mladića u trenutku kada je slavljenica gasila svećice. Nakon toga kada su počele da sevaju pesnice, Aleksa se samo našao na podu i na putu za bolnicu je preminuo.

foto: Printskrin/Instagram

Ranije je navedeno je da je Aleksina smrt nasilna te da je nastupila usled prestanka disanja i srčanog rada zbog krvarenja leve vertebralne arterije nastalog delovanjem mehaničkog oruđa. Obdukcija je rađena u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu.

- Ono što moram da napomenem je to da su branioci druge strane pre samog veštačenja, zahtevali da istom prisustvuju i njihovi stručni medicinski saradnik. On je za njihove potrebe svojevremeno izvestačio da O. P. nije mogao da udari Aleksu i zada mu smtonosni udarac, već da se to desilo šutiranjem Alekse u glavu dok je ležao na podu. Drugi vestak je inženjer elektronike koji je takođe za njihove potrebe negirao da je došlo do udarca između O. P. i Alekse, služeći se tom prilikom matematičkim proračunima. Oba veštačenja su odbrane koja ih je angažovala, a to nisu veštaci tužilaštva- objašnjava Dragana Nikolić.

foto: Privatna arhiva

- Bode mi oči to što su obojica njihovih angažovanih eksperata uredno pozvani kada je bilo veštačenje, ali se doktor nije odazvao, nije došao. Veštaci koje je angažovalo tužilastvo su radili obdukciju i tada su opisali mehanizam nastanka Aleksine povrede što se razlikuje od opisa veštaka angažovanog od odbrane O.P. Ono što mi opet stvara nemir je to što dobijamo i trećeg, a moguće je i četvrtog tužioca. Ne želim da se pribojavam zbog toga, nadam se da je to sklop redovnih okolnosti u tužilaštvu. Očekujem podizanje i potvrđivanje optužnice i najskorije pokretanje sudskog postupka - priča ova majka.

O ovoj kobnoj tući postoje i snimci sa restoranskih kamera gde se vide pojedinosti. Tuča je nastala prvo između dve grupe mladića, a onda se umešao i Aleksa iz druge strane sale za proslave u Aleksincu. Aleksinu smrt bi trebalo da ispita nadležno tužilaštvo u Nišu, a ukoliko se optužnica potvrdi usledilo bi suđenje u kome bi se razjasnila Aleksina smrt.