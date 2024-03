OVO JE UBIJENI ZORAN IZ RUME! Komšije otkrile nove detalje: U subotu je NERVOZNO PSOVAO jer mu je NESTAO BESAN AUTO... (FOTO)

Bivši vlasnik kafane iz Rume Zoran Obradović (68), zvani Gusak, brutalno je ubijen u svojoj porodičnoj kući, a za osumnjičenim napadačem se i dalje intezivno traga.

Policija je juče oko 21.30 sati u ulici Marka Oreškovića u Rumi, na 50 metara od lokala koji je godinama držao, pronašla njegovo telo. Postoji mogućnost da je Zoran ubijen koji dan ranije, ali to će utvrditi obdukcija.

- Šokirani smo što je ubijen, jer šta god da je bilo u pitanju, sigurno je moglo da se reši, a ne ovako da se čovek ubije. Policija i Hitna pomoć juče su bili ispred njegove kuće, ali smo mislili da je možda preminuo, ali ne da je po sredi zločin - kažu komšije i dodaju:

ubijeni bivši vlasnik zoran obradović foto: Drustvene Mreže

- Ubrzo smo saznali da je usmrćen, ali niko ne zna detalje kako je do toga došlo. Pominje se da je ubica imao saučesnika, ali to se i dalje ispituje. Kao i iz kog razloga je ubijen Zoran koji je u toj kući sam živeo, jer su se supruga i on razveli, a imaju odraslog oženjenog sina.

Komšije su potom ispričale kakav život je vodio pokojni Zoran Obradović.

- Zoran je godinama držao kafanu u Rumi, bio je jako popularan, a samim tim i bogat jer je prihod iz kafane bio veliki. Pre nekih šest godina zatvorio je lokal, jer su ga stanari zgrade u čijem prizemlju je i držao kafanu prijavili inspekciji. Tada je odlučio da zatvori lokal i počeo je da se bavi prodajom pasa - navode za Kurir komšije ubijenog i dodaju:

- Biznis mu je lepo išao, a svojevremeno je radio i na naplatnoj rampi. Ništa nama nije ukazivalo da će on biti meta ubice.

Kako su zatim dodale komšije, ubijeni Obradović je bio asocijalan i u nekom svom svetu.

- Zoran je bio prgav, pomalo nezgodan i ljudi su uglavnom gledali da ne ulaze u sukob s njim, ali zaboga nije bio kriminalac. Naime, jedan od komšija u subotu je video kako Zoran nervozno šeta i psuje na parkingu ipsred lokala gde je prethodne noći parkirao besni auto. Kasnije smo saznali da se raspitivao da li mu je neko video kola, navodno, neko ih je ukrao - navode oni i dodaju:

zoran imao firmu pasa foto: Društvene mreže

- Možda je to ubistvo povezano sa tim kolima. Zoran je imao para, lagodno je živeo, i nije isključeno da je upao u neki problem zbog novca i da mu je to došlo glave.

Kako su navele komšije, bilo je i onih koji su ga se plašili.

- Bio je ljut kada je saznao da je vlasnica iznad njegovog lokala prodala stan nekom drugom, jer je smatrao da on treba da kupi stan iznad svog lokala. Od tada je bio jako neprijatan prema tim komšijama - kaže stanarka zgrade i dodaje:

ubijeni zoran obradović foto: Društvene mreže

- Kada su golubovi uništili tendu pre nekoliko, komšije su iz straha odlučili su da je operu kako s eon ne bi ljutio, a on im je bukvalno napravio haos od života. Bio je neprijatan prema njima, iako su samo želeli da operu tendu.

Istraga je u toku i ona će utvrditi iz kog razloga je ubijen bivši vlasnik rumske kafane, kao i ko je osumnjičeni ubica za kojim policija i dalje intezivno traga. Inspektori proveravaju nadzorne kamere u blizini kuće gde se dogodilo ubistva, a saslušavaju se i svedoci koji će svojim iskazima pomoći u istrazi.

