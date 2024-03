OTKRIVAMO JEZIVE DETALJE KRVAVOG SUKOBA U MOKRINU: Kolima mu preprečili put, pa ga brutalno tukli NAPADAČI POZNATI POLICIJI

M.C. (36) iz Mokrina, zadobio je teške telesne povrede u vidu višestrukog preloma nosne kosti, nakon što su ga u nedelju, tokom prepodnevnih časova, na ulici presrela i istukla dvojica Kikinđana.

Kako Kurir saznaje, teško povređenom Mokrinčaninu je pomoć najpre ukazana u kikindskoj bolnici, a odatle je na dalje lečenje prebačen u novosadski KCV. Kako saznajemo od dobro obaveštenog izbora, osumnjičeni D.Z i V.V. nasrnuli su na M.C. u ulici Markovih:

- Napadači su u automobilu sustigli M.C. Kolima su mu preprečili put. Čim su izašli iz kabine vozila, počeli da ga udaraju rukama, nogama i ciglom koju su našli u blizini. U vozilu je bilo još jedno lice, ali nije učestvovalo u ovom incidentu. Nakon nekoliko minuta udaranja, osumnjičeni su seli u automobil i otišli - detalji su krvave nedeljne tuče u Mokrinu.

O svemu je obavešteno kikindsko OJT. Zbog nanošenja teških telesnih povreda policija će lišiti slobode osumnjičene. Biće im određeno zadržavanje do 48 sati.

Odranije poznati policiji

Osumnjičeni za nanošenje teških telesnih povreda odranije su poznati policiji, a naročito D.Z. On i još trojica muškaraca su aprila prošle godine bili vinovnici krvave tuče u jednoj kafani u Mokrinu. Do tuče je tada došlo kad je sin pretučenog čoveka, koji je bio na probnom radu, zamolio četvoricu muškaraca da se pristojno ponašaju. Snimak brutalnog prebijanja ubrzo je postao viralan. Kobne aprilske večeri, pretukli su nedužnog čoveka, a nameravali da zapravo pronađu M.C. o čemu je on govorio medijima.