PRODUŽEN PRITVOR MASOVNOM UBICI! Pre 10 meseci u krvavom piru ubio 9 mladih, njih 12 ranio OVERAVAO ŽRTVE, ostaje iza rešetaka

Viši sud u Smederevu produžio je pritvor Urošu B. (21) iz Dubone kod Mladenovca za još 30 dana, zbog sumnje da je 4. maja prošle godine u masakru ubio osam mladića i jednu devojku, a 12 mladih ljudi teško ranio.

Pritvor je produžen i Radiši B., njegovom ocu, kao i ujaku Goranu G. i bratu od ujaka Borisu G. koji su, takođe, optužnicom obuhvaćeni za težak zločin.

viši sud u smederevu produžio pritvor osumnjičenom urošu b. foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Pa da podsetimo, kobnog dana Uroš B. je iz kuće u Šepšinu naoružan do zuba krenuo u krvavi pir. Prvo se kolima dovezao do centra Malog Orašja kod Smedereva, ali pošto tamo nikog nije našao, vratio se do spomenika gde su se mladi družili. Zastao je i rafalnom paljbom ubio petoro mladih, a njih nekoliko je teško ranio, dok su neki na svu sreću uspeli da pobegnu od pomahnitalog ubice. Uroš B. prilazio je zverski žrtvama koje su ga molile da ih ostavi žive, i overavao ih. Nakon toga seda u kola i ne zaustavlja se, nego dolazi u Dubonu i staje kod škole gde se grupica mladih druži. Izlazi i kreće da puca na njih, usledili su jecaju i kuknjava. Dok se omladina borila za život Uroš B. je pobegao.

- Kolima se pobegao ka Šepšinu, ali su mu se kola zaglavila u blatu. Bekstvo je nastavio peške, sve dok u garaži nije video kola koja je ukrao i dovezao se do naplatne rampe Mali Požarevac. Uroš B. tada nasilno ulazi u taksi vozilo koje čeka red na naplatnoj rampi - podseća izvor i dodaje da se u vozilo nalazila putnica.

hapšenje osumnjičenog uroša b. nakon masakra u duboni i malom orašju foto: Printscreen/Instagram 192_rs

- Osumnjineni ubica preti i maltretira taksistu i putnicu, koja je od straha slagala da je trudna. Kada je taksista odvezao putnicu na dogovorenu lokaciju, vozi Uroša B. do sela Vrnjište kod Kragujevca, gde se do jutra krije u kokošinjcu svog ujaka Gorana G.

Viši sud u Smederevu ranije je doneo rešenje o potvrđivanju optužnice protiv Uroša B. i njegovog oca, dok se oglasio mesno nenadležnim u odnosu na ujaka i dedu Gorana G. i Borisa G. iz Vinjišta, smatrajući da je za njih nadležan Viši sud u Kragujevcu, pa će po pravosnažnosti optužnice dostaviti spise predmeta. Takođe, Urošu B. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

u kući uroša b. nađen arsenal oružja foto: Petar Aleksić, MUP Srbije

Radiši B. stavljeno je na teret izvršenje krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom teško delo protiv opšte sigurnosti. Goran G. i Boris G. iz Kragujevca optuženi su zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija, jer su u kući i pomoćnoj prostoriji neovlašćeno držali veću količinu oružja, municije i eksplozivnih sredstava.