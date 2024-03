NI POSLE 3 GODINE NEMA OPTUŽNICE ZA UBISTVO ALEKSE (25): Sada je stiglo novo veštačenje, majka još čeka odgovore

Posle tragičnog fizičkog obračuna na proslavi rođendana, 17. maja 2021. godine preminuo je Aleksa Stojmenović (25) iz Aleksinca. Optužnica za to ubistvo još nije podignuta, a porodica se nada da će sada, kada je pristiglo treće veštačenje, konačno da dođe do toga.

Dva puta je optužnica odbijena, poslednji put jer su medicinsko veštačenje Zavoda za sudsku medicinu i veštačenje Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra (NKTC) bila u suprotnosti. U veštačenju Zavodeno je da je bilo kontakta između Ognjena Petkovića i Alekse, dok je u veštačenju NKTC navedeno da ga nije bilo, što je veoma velika razlika u mišljenjima. Zbog toga je doneta odluka da bude urađeno trasološko veštačenje, koje je sudsko veće naložilo posle vraćanja optužnice na dopunu.

- Optužnica još nije podignuta zbog kontradiktornih veštačenja. Dva puta je vraćana na dopunu, poslednji put u junu. Traženo je trasološko veštačenje. Prema rezultatima tog veštačenja, osumnjičeni za Aleksino ubistvo Ognjen Petković, u desnoj ruci ima predmet dužine do 20 centimetara, kojim je ubio Aleksu. Nije precizirano koji predmet je u pitanju. Pre početka vestačenja, odbrana je zahtevala da njihovi stručni saradnici prisustvuju istom, što je tužilaštvo i odobrilo. Momčilo Jakovljević radio je medicinsko veštačenje za potrebe odbrane. Rekao je da je Aleksa preminuo od posledica šutiranja u glavu do kog je došlo dok je ležao na zemlji, a ni u jednom momentu nije objasnio kako se on našao na zemlji - priča za Aleksina Majka Dragana Nikolić.

foto: M.S.

Ona je dodala da se Jakovljević nije odazvao pozivu suda, dok je drugi stručni saradnik Dragan Jovanović redovno bio prisutan i aktivno učestvovao u pregledanju snimaka sa nadzornih kamera i aktivno je učestvovao u donošenju odlke.

- U zaključku veštačenja je navedeno da je Ognjen u trenutku zadavanja udarca u ruci imao predmet veličine 20 centimetara i da je u udarcu bila angažovana cela muskulatura tela koja za posledicu ima zadavanje vrlo snažnog udarca, neuporedivo snažnijeg od udarca u kojem bi zamah bio izvršen samo kretanjem ruke. Uz to se takođe konstantuje da je "realno moguće i verovatno da je osumnjičeni Ognjen Petković u trenutku zadavanja udarca sad pokojnom Aleksi, u ruci držao predmet kojim je i nastala povreda u nivou leve bočne strane vrata sa pratećim rascepom leve ertebralne arterije" - dodaje.

foto: Pritnscreen/nadzorne kamere

Dragana ističe da nisu tačni navodi da je Aleksa nastradao od posledica udarca flašom u potiljak i objašnjava da njen sin taj udarac jeste dobio, ali da ta povreda spada u lakše telesne povrede.

- Imao je jednu smrtnu povredu i ona je nastala sklopom udaraca u vrat i cimanjem Aleksine glave na suprotnu stranu, što se dešava jedino pri Ognjenovom udarcu. Flaša nije ni u kakvoj vezi sa smrću mog sina. Ognjen je za udarac koji je zadao Aleksi koristio celu muskulaturu tela, to je bio jako snažan udarac. Aleksa je imao jednu jedinu smrtonosnu povredu u predelu leve vetebralne arterije i niz lakih povreda, među kojima je i to nagnječenje u potiljačnom delu koje je verovatno nastalo udarcem flašom - tvrdi Dragana.

Ona dodaje da je veštačenjem utvrđeno da je Ognjen, bez obzira na njegovu i na Aleksinu visinu, mogao Aleksu da udari rukom, a da je, ukoliko se ispostavi da je imao predmet u ruci, to mogao da "uradi još lakše".

- Advokat nam je rekao da se nada da je ovo konačno kraj predistražnog postupka i da će konačno da bude podignuta optužnica, te se tome i nadamo - zaključuje majka.

Preti mu 12 godina zatvora

Podsetimo, Ognjen je osumnjičen da je u restoranu u kom su i on i Aleksa bili gosti na proslavi osamnaestog rođendana, rukom udario Aleksu i naneo mu teške telesne povrede zbog kojih je preminuo. On se tereti za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom za koju je propisana kazna od dve do 12 godina zatvora.

Tokom istrage izveden je veliki broj dokaza, a ključni su bili snimci iz restorana kojima su se bavili i niški Zavod za sudsku medicinu i NKTC iz Beograda.

U nalazu Zavoda za sudsku medicinu navedeno je da je Aleksina smrt nasilna te da je nastupila usled prestanka disanja i srčanog rada zbog krvarenja u i ispod mekih moždanica, a usled povrednog rascepa zida leve vertebralne arterije nastalog delovanjem tupine mehaničkog oruđa. U svom nalazu, Zavod analizira i snimke nadzorne kamere prateći kretanje oštećenog i okrivljenog.

foto: Printscreen/Instagram

- Muška osoba u crnoj košulji (Ognjen), nižeg rasta od osobe u beloj košulji (Aleksa), zamahuje desnom rukom, što nalikuje udarcu pesnicom prema levoj bočnoj strani vrata i glave muške osobe u beloj košulji. U sklopu uvida u snimke, proizilazi da je do povrede u vidu naglog prekomernog pomeranja glave i vrata, što predstavlja mehanizam za nastanak rascepa pršljenske arterije, moglo doći delovanjem šake stisnute u pesnicu što odgovara snimku sa video nadzora - naveo je Zavod.

Zatraženo novo veštačenje Na zahtev VJT, Zavod je 17. avgusta prošle godine dao i dopunsko veštačenje u kojem je potpuno isključio mogućnost da je Aleksi pukla arterija tokom eskivaže udarca, i ponovio da je došlo do delovanja povrednog oruđa na predeo vrata.

Usledilo je još jedno dopunsko veštačenje u kojem je objašnjeno da je lice odeveno u tamnu košulju i nižeg rasta (Ognjen), moglo da dohvati vrat osobe u beloj košulji (Aleksa) prilikom zamaha desnom rukom, jer se uočava trzajno pomeranje glave, vrata i gornjeg dela tela Alekse.

Objašnjava se da razlog što mladić nije odmah posrnuo, je kraće vreme potrebno da dođe do izlivanja krvi iz rascepljene arterije u moždano stablo. Takođe, Zavod navodi da se kod Ognjena vidi naginjanje tela na levu stranu što je karakteristično za osobu koja zadaje udarac drugom licu.

Međutim, NKTC navodi da je nakon analize snimaka ustanovio, da do kontakta Alekse i Ognjena nije došlo. Oni smatraju da je Aleksa pao nakon što ga je neko udario nekim predmetom, najverovatnije flašom.

Oni takođe na zahtev VJT rade dopunsko veštačenje u kojem navode da osoba u tamnoj košulji (Ognjen), nije mogla da dohvati vrat osobe u beloj košulji (Aleksa), da usled toga udara u prazno, van je balansa i naginje se na levu stranu. Da je došlo do kontakta, kako su naveli, telo bi ostalo uspravno, dok bi se udarena osoba zateturala.

Ono u čemu se jedino slažu ove eminentne ustanove, je da se na snimcima ne vidi trenutak kontakta ruke ili predmeta sa Aleksinim telom jer takav frejm ne postoji. Kako su naveli, memorija u VCR snimaču je takva da ne može da zapamti tako veliki broj frejmova, pa su podešeni da memorišu nekoliko sličica u sekundi a da se ne utiče na preglednost snimljenog materijala.

(Kurir.rs /Telegraf)