"ISKOČIO JE U GAĆAMA KROZ PROZOR, PA ŠIPKOM UBIO OCA" Filip proglašen neuračunljivim, a Slovenci ga označili kao opasnog KAVČANINA

Filip Vrzić (37) koji je osumnjičen da je metalnom šipkom ubio svog oca Dejana (68) u Surčinu i povredio majku u septembru prošle godine izneo je danas svoju odbranu u Višem sudu u Beogradu, a slovenački mediji obavestili su javnost da je on pripadnik ogranka kavačkog klana iz te zemlje koji je pripremao likvidaciju svedoka-saradnika.

- Sve je počelo u maju 2020, kada je Darko Nevzatović, koji je bio u samom vrhu slovenačke ćelije kavačkog klana, odlučio da sarađuje sa policijom. Smatrajući Nevzatvovića izdajnikom, njegovi dojučerašnji saradnici počeli su da prave planove da ga likvidiraju. U planove je, navodno, aktivno bio uključen i Filip Vrzić. Međutim, svi planovi su im propali jer je Nevzatović kao najvažniji svedok protiv kavačkog klana u Sloveniji imao policijsku zaštitu - objašnjava izvor.

Vrzić terao na poligraf

Darko Nevzatović je u programu zaštite svedoka-saradnika i sa porodicom je preseljen u inostranstvo. Imao je važnu ulogu u slovenačkoj ćeliji kavačkog klana, osumnjičenu za šverc droge na međunarodnom nivou. Međutim, u maju 2020. on je odlučio da policiji otkrije aktivnosti ove kriminalne grupe i postao je tajni agent. Nevzatović je već svedočio na suđenju u Sloveniji protiv "kavčana".

On svedoči putem video-linka, ekran je potpuno zamagljen, a glas mu je izmenjen. Tokom jednog svedočenja ispričao je "da je pristao da sarađuje s policijom da bi sačuvao život, te da je to bio jedini način da izađe iz klana". On je objasnio da je imao dve firme za transport legalnog i ilegalnog tereta, kao i nekoliko vozača. Kako je pojasnio, Filip Vrzić mu je bio nadređeni.

- Morao sam da idem u Srbiju da se sastanem sa Vrzićem, koji je bio besan. Rekao je da je grupi ukraden kokain vredan 1,5 miliona evra. Vrzić me je tada pitao "da li sam s njim" i morao sam da kažem da jesam, nisam imao izbora - svedočio je Nevzatović.

Darko Nevzatović je ispričao u sudu u Ljubljani i da je prevozio keš od droge, te da je jednom prilikom, kada je on vozio kamion, nestalo 60.000 evra, a drugi put, kada je vozio njegov kurir, nestalo je 25.000 evra.

- Filip Vrzić me je zvao u Beograd i rekao da moram da vratim izgubljeni novac. Zapretio mi je da će naći drugi način da im vratim pare ako to ne učinim sam. Tvrdio sam da nisam ukrao, a on je hteo da proveri to i terao me je da idem na detektor laži. Nisam pristao, jer nisam znao gde će se testiranje obaviti i ko će upravljati poligrafom, a moj kurir je išao na test. Poligraf je pokazao da on nije ukrao pare, ali je ipak morao da im vrati 25.000 evra - posvedočio je.

Kako se saznaje, on je bio deo grupe koja je nedavno uhapšena zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stvljanje u promet opojnih droga.

Kako je Kurir pisao, među uhapšenima je Dalibor Kožul, poznat po nadimku Dalmatinac, a koji je navodno pripadnik ogranka kavačkog klana iz Slovenije, a sa kojim se sarađivao i Vrzić.

Osim Kožula, istraga je pokrenuta i protiv Velimira V., Igora P., Miroljuba V. i Lazara S., koji su uhapšeni u Srbij, kao i protiv Bogdana B., Dušana R., Đura S. i Damira A. kojima su lisice stavljene u drugim evropskim zemljama.

Ubistvo oca

Filip je, kako se sumnja, u međuvremenu postao zavisnik i psihički bolesnik te je oko godinu dana pre nego što je ubio oca, živeo sa svojim roditeljima u Surčinu.

- Tog dana sam izgubio svest, ušao sam u zgradu preko puta moje kuće jer sam mislio da me neko prati. Majka i otac su krenuli za mnom, tada sam udario oca, krenuo na majku udario i nju. Kad sam se okrenuo otac je držao metalnu šipku, ja sam mu je oteo i udario ga jednom ili više puta, ne mogu da se setim. Onda sam otišao u kuću i u svojoj sobi sačekao policiju - rekao je Vrzić danas pred sudom i dodao:

- Nisam pio lekove i taj dan sam dobio napad. Sećam se događaja samo u slikama.

Fulipova majka Olga i sestra Ana odlučile su da svedoče o događaju iako imaju zakonsko pravo da to ne čine jer su porodica okrivljenog.

Majka je ispričala pred sudom da se ponašanje okrivljenog promenilo 3 dana pre kobnog događaja, kad mu je njegova bivša žena Tamara zabranila da vidi decu.

- Žena mu nije dala da vidi decu, tada mu se stanje promenilo, nije izlazio iz sobe. Moj suprug je tog dana zvao ustanove da nam pomognu ali niko nam nije odgovarao. Filip je tog dana samo odjednom ustao, došao do mene dok sam pravila večeru u kuhinji, kad me pogledao ja ga nisam prepoznala. U gaćama je iskočio kroz prozor i tako izašao iz kuće, a mi smo krenuli za njim - ispričala je majka i dodala:

- Nakon svega sam mu pored kreveta pronašla tablete i shvatila da nije uzimao terapiju.

Prema rečima Filipove sestre on je ranije redovno uzimao terapiju, ali je ta poslednja 3 dana bio jako čudan.

- Povlačio se u sobu. Tog dana je u 5-6 ujutru došao kod mene dok sam se spremala za posao, delovao je zabrinuto, gledao oko sebe i pitao me samo “jeste dobto, kako su deca”, a to nije bilo njegovo uobičajeno ponašanje - ispričala je sestra.

Neuračunljiv Sudski veštak Svetislav Mišković utvrdio je da je Vrzić u trenutku izvršenja krivičnog dela bio neuračunljiv, a Više javno tužilaštvo je za Vrzića predložilo Meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, sa čim je saglasna i odbrana okrivljenog.

