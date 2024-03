TAJNA SOBE 559 I PARTIZANSKE ZVEZDE: Kako je ukradeno ordenje iz Palate Srbija? "SULUDO JE da to nekome uopšte PADNE NA PAMET"

Među više od 43.000 komada ukradenog državnog ordenja nalaze se i dve Partizanske zvezde sa zlatnim vencem koje, kako tvrdi heraldičar Dragomir Acović, na aukcijama mogu da dostignu cenu i oko 3.000 evra!

Ipak, kako ocenjuje Acović, vrednost većine preostalog ordenja ukradenog iz kancelarije 559 na petom spratu istočnog krila Palate Srbije nije tako velika i ona se procenjuje na ukupno 50 miliona dinara! Acović za Kurir ocenjuje da je "suludo da nekom uopšte padne napamet da tako nešto ukrade".

- Ceo ovaj slučaj izaziva brojna pitanja. Pomalo je nerealno da neko krade državno ordenje koje nema neku veliku materijalnu vrednost! Što se tiče zlatne Partizanske zvezde, ukoliko je taj orden dospeo do neke svetske berze, tamo bi mogao da se proda za oko 3.000 evra, ali što je više takvih primeraka na tržištu, to će im cena biti niža. Ponavljam, ordenje je deo istorije, deo jednog naroda i suludo je da se tako nešto uopšte krade - navodi Acović.

Krađa državnog ordenja dogodila se, kako navodi izvor Kurira, najverovatnije u periodu između maja 2010. i kraja 2018. godine.

- Bivši državni sekretar Slobodan Homen (52), koji je jedan od osumnjičenih za ovu krađu i uz osumnjičenog Slobodana B. (46) jedini u bekstvu, tereti se da je delo počinio zajedno sa Slobodanom B, S. S, J. M. i R. K. u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist. Među osumnjičenima se nalaze i I. Z, A. T, N. A, A. R. i O. P. G. koji su prvoosumnjičenima pomogli u krađi - navodi izvor Kurira.

Do pljačke je, kako se saznaje, došlo kada su N. A i njegovi zamenici I. Z. i A. T, omogućili Homenu da, na njegov zahtev, obave uvid u kancelariju 559 u Palati Srbije za koju je bila zadužena osumnjičena O. P. G.

- U kancelariji 559 su od aprila 2008. bile smeštene 493 kutije i 541 tubus u kojima su se nalazila odlikovanja. Uvid je bio omogućen na period od godinu dana, bez nadzora i bez ovlašćenja, da bi 19. novembra 2009. godine sanduk broj 105 bio zapečaćen u prisustvu Slobodana Homena, Slobodana B. i S. L. i tada je konstatovano da se u njemu nalazi 1.160 komada ordena zlatne Partizanske zvezde - kaže izvor iz istrage.

Samo dan kasnije, sanduk s ordenjem predat je na čuvanje A. P. M, a osumnjičeni J. M, R. K. i Z. G. su u maju sledeće godine po usmenom nalogu Slobodana Homena od blagajnice A. P. M. navodno, preuzeli sanduk broj 332, što je učinjenog bez pisanog naloga i uz izjavu da će taj nalog biti pokazan po vraćanju sanduka. Tada je sačinjen i zapisnik u kojem se navodi da se u sanduku nalazi 1.159 komada ordena Zlatna Partizanskih zvezda.

- Sanduk je vraćen u blagajnu krajem maja 2010. godine uz sačinjenu potvrdu. Na sanduku je zatečen oštećeni voštani pečat i kanap, o čemu je A. P. M. obavestila nadređenog, sada osumnjičenog A. R. Na sanduku su se nalazile bele nalepnice s potpisima S. L, R. K., J. M. i Z. G, da bi ovlašćene komisije iz 2018. godine bilo utvrđeno da u sanduku nedostaju dva ordena Zlatne Partizanske zvezde, a da u kancelariji 559, koja je bila otključana, tačnije otpečećena, nedostaje oko 43.000 komada različitih vrsta ordenja ukupne vrednosti oko 50 miliona dinara, što O. G. P. prethodno nije prijavila - navodi isti izvor.

U velikoj akciji državnih organa, podsetimo, rasvetljena je krađa državnog ordenja. Za ovo delo osumnjičeno je deset osoba, osmoro ih je lišeno slobode, a među privedenima se nalazi i poznati kolekcionar Jovan Mara.

- Nadležnim organima to je poznato, kao i to da dolazim u Beograd. U Srbiji sam boravio više od 50 puta otkad ne živim u njoj , a svakako najmanje 10 puta otkako se, navodno, Treće osnovno javno tužilastvo u Beogradu bavi ovom temom - piše između ostalog u saopštenju.

On je dodao da je opšte poznato da od 2012. nema nikakve veze s Vladom Srbije, niti je, kako kaže, ulazio u zgrade državnih organa. Naveo je i da već nekoliko godina ne živi u Srbiji.

Duga istorija

Zlatna Partizanska zvezda dodeljivana od 1944. do 1980. godine Orden Partizanske zvezde je bio odlikovanje SFRJ u tri reda i dodeljivao se od 1943. do 1992. godine. Orden je ustanovio Josip Broz Tito 15. avgusta 1943. godine, a dodeljivao se za umešnost u komandovanju i naročite zasluge u borbi (prvi red, sa zlatnim vencem), za hrabrost i specijalne podvige boraca (drugi red, sa srebrnim vence) i za hrabrost i požrtvovnost u borbi (treći red, sa puškama).

Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem se dodeljivao od 7. septembra 1944. do 1980. godine, jugoslovenskim i stranim državljanima i dodeljen je ukupno 627 puta. Orden partizanske zvezde sa srebrnim vencem se dodeljivao od 7. septembra 1944. do 1972. godine i dodeljen je 1.531 puta, dok se Orden partizanske zvezde sa puškama dodeljivao od 7. septembra 1944. do 1973. godine i dodeljen je 10.384 puta.