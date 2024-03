PLAĆENIM UBICAMA "KAVAČKOG KLANA" POČELO SUĐENJE ZA UBISTVO "ŠKALJARCA"! Pilčević se maskirao u PROSJAKA, pa izrešetao Šakovića

Više državno tužilaštvo u Podgorici zatražilo je da se Beograđaninu Luki Pilčeviću (23) okrivljenom za ubistvo Milića-Minje Šakovića (35) visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana" sudi u odsustvu u Višem sudu u Podgorici.

U Višem sudu u Podgorici ovaj predlog predložen je, prema pisanju crnogorskog portala RTCG, juče na kontroli optužnice za ubistvo Šakovića. Podsetimo, ubistvo "škaljarca" dogodilo se 17. juna 2022. naočigled brojnih gostiju restorana i prolaznika. Prema optužnici koja je podignuta u julu prošle godine, odbegli Beograđanin je direktni izvršilac ubistva, dok je Kragujevčanin Duško Tanasković (30) bio njegov saučesnik.

ubijeni "škaljarac" milić minja šaković foto: Privatna Arhiva

Pilčevićeva pravna zastupnica Anđela Petričić rekla je za RTCG da se odluka o predlogu Višeg tužilaštva očekuje uskoro. Na jučerašnjem ročištu, putem video-linka uključio se optuženi Duško Tanasković, koji je trenutno u hrvatskom zatvoru, jer mu se u toj zemlji sudi da je 25. avgusta te godine ubio "škaljarca" Gorana Vlaovića (39) na Pagu.

- Saučesnik Duško Tanasković branio se ćutanjem na početku suđenja. Pre nego što je održana kontrola optužnice, Tanaskoviću je diplomatskom poštom u Splitu dostavljeno obaveštenje o održavanju ročišta. On je to i potpisao, a i prošle godine timu crnogorskih istražitelja koji su ga saslušali u Hrvatskoj saopštio je da će se braniti ćutanjem - navodi RTCG i dodaju da je Crna Gora tražila od Hrvatske da izruči Tanaskovića, ali su oni naveli da on mora da odsluži kaznu zbog krivičnog dela koje je počinio u toj zemlji.

za lukom pilčevićem raspisana poternica foto: Facebook

Crnogorski istražitelji nekoliko meseci nakon likvidacije Šakovića identifikovali su počinioce likvidacije. Za Pilčevićem tada je raspisana poternica, a Tanasković se već nalazio u pritvoru.

- Prema navodima iz optužnice koja je podignuta protiv dvojice Srba Tanasković je za potrebe Pilčevića i zbog praćenja kretanja mete, odnosno Milića Šakovića, iznajmio stan u Budvi u blizini mesta gde je "škaljarac" ubijen i za mesec i po dana njegovog boravka tamo platio 2250 evra - detalji su iz emisiji "Sjenke" na crnogorskoj TV E:

- Tanasković je 29. maja 2022, koristeći falsifikovana dokumenta, u Budvi iznajmio stan i platio ga do 15. jula. Takođe, on je kupio hranu za sebe i Pilčevića, kao i električni trotinet koji su koristili dok su pripremali likvidaciju. Takođe, kako se saznaje, Pilčević je ispalio 8 hitaca u pravcu Šakovića od kojih ga je pogodilo nekoliko 5. On je iskrvatio na smrt, a imao je rane na plućima i bubregu i pogođene su mu aorte.

duško tanasković u hrvatskom zatvoru, sude me za ubistvo gorana vlaovića foto: BETA Zvonko Kučelin, YouTube/Zadarski. hr

Kako se ranije pisalo, osumnjičeni Beograđanin Luka Pilčević maskirao se u ženu, dok je u Budvi pratio kretanje mete, a u trenutku likvidacije bio je maskiran u prosjaka. Tokom opsežne istrage rekonstruisano je kretanje osumnjičenih Pilčevića i Tanaskovića, za koje veruju da su plaćenici "kavačkog klana".

- Analizom snimaka nadzornih kamera postavljenih na više objekata u Budvi inspektori su utvrdili kretanje egzekutora u noći ubistva. U stanu, koji je koristio ubica, istražitelji su pronašli žensku periku, više hirurških rukavica, patike, opuške... - podseća izvor.

"škaljarac" ubijen dok je sedeo u bašti restorana sa prijateljima foto: Printscreen Pink Tv

Šaković je još jedna žrtva rata kotorskih klanova, a te godine "kavčani" su u avgustu likvidirali Vlaovića, a u septembru vođu klana Jovana Vukotića nakon što je sa porodicom izašao iz tržnog centra u Istanbulu. Rat klanova traje od decembra 2014. godine zbog nestanka vrednog tovara kokaina iz stana u Valensiji, a broj žrtava rata do istrebljenja do sada prelazi 60.

(RTCG)