"UBIO NAM JE TRI KUMA, KRV NAM VELIKU DUGUJETE": "Kavčani" pretili Kapetanu dok je bio zarobljen, nudili mu AMANET

Baranin Mile Radulović pravdao se šefovima kavačkog klana da ne zna gde su "škaljarci" koje je ta ekipa tražila, ali da može okončati rat između te dve organizovane kriminalne grupe, ako ga ostave u životu.

To je činio nakon što su ga zarobili Veljko Belivuk i Marko Miljković u dogovoru sa šefom kavačkog klana Radoja Zvicera i preko njegovog telefonskog broja u zamku hvatali pripadnike suparničkog kriminalnog klana.

Radulović je u zamku namamljen 14. oktobra 2020. godine, a tokom višednevne, zastrašujuće prepiske koju su kavčani vodili sa njim, šefovi tog klana zahtevali su objašnjenje za sve likvidacije.

Radulović i Miljković foto: printscreen

Nakon brutalnog mučenja, tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva, Radulović je zadavljen, a njegovo telo spaljeno na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

Nakon što su ga zarobili, grupa kavčana snima Radulovićeve audio poruke, koje putem Skaj aplikacije šalju Zviceru. On na isti način odgovara...

Kada je Radulović odgovorio Zviceru da nema kontakt sa Baranima Jovom Đurovićem i braćom Pečurica, a u isleđivanje tog škaljarca uključio se Igor Božović.

- Kapetane, Don je ođe. Oću nešto da ti rečem. Tebi je izgleda greota šamar opalit brate. Odavno si ti na ulicu druže moj da toliko ti toga ništa ne znaš i da baš nikoga i ništa ne poznaješ. Znamo se ja i ti još iz Nemačke druže, još sa Bobanom Je***ićem kad si radio. Stari si ti gilipter na ulicu, i sad tu nešto izigravaš. Znači mi smo totalno pogrešnog čoveka izgleda uhapsili da nam kaže neke stvari. Totalno se nevin praviš prijatelju. Vidi nešto, da ti kažem, rekao ti je kum i dao ti je reč, znači, moraš. Mi smo još neke hapsili poput tebe takve i sve su nam rekli i puštali smo ih i ispoštovali oni nas i mi njih. Znači, prijatelju moj, Vukotić (Jovan) je nama pobio i kumove i drugove. Tri mi je kuma ubio u Herceg Novi. Znači, Janković mi je ubio dva, tri kuma. Znači, sto posto znamo. Njih ćeš nam dvojicu sigurno dati i to što pre, jer znamo da možeš i da ‘oćeš. I sve ostalo što ti budemo tražili. Jer je Vukotić mene, lično mene, za dva miliona prevario, taj prevarant. I tri mi je kuma pobio i namestio sa klošarima iz Herceg Novog, sve im je*em koje ti pomažeš po svetu. I Milija Bajramovića i Kića i njih ćeš nam dat. To ti garantujem životom. I to što pre, druže. Pa da vidimo jesi li ti toliko nevin i sve. A ja te dobro i odavno znam druže moj i znam da ti mnogo više znaš nego što pričaš sad i izigravaš nevinašce. Znači mi smo pogrešnog čoveka uhapsili i zarobili, tebe je izgleda greota i šamar opalit, al’ ćeš da vidiš kad počneš kroz mengele da prolaziš prijatelju sad. To ti ja garantujem. Ako ne budeš pričao i sarađivao, jer su nam krv veliku dužni. Veliku krv. Znaš da smo mi pošteni ljudi, i ja i kum i Amico i kumovi moji i Tajger, i svi ostali, i Brzi. I da smo mi časni i pošteni ljudi i tu školu što si ti proš’o, prošli smo i mi prijatelju. Znamo se dobro iz mnogo davnih vremena. Znači, nemoj da se*eš, da kupiš go*na, da stvarno ne počnemo mi da te mučimo i da ti radimo svašta, no fino ka’ čojek, to što treba ispoštuj i da te puštimo da živiš sa ženom i familijom, da to ispoštuješ ka’ što su drugi ispoštovali. Inače, siguran budi, teško će ti biti - zapretio mu je Božović, prenose crnogorske Vijesti.

Jovan Vukotić foto: Yeni Şafak

Vođa kavčana poručuje Raduloviću da to mora ozbiljno da shvati:

- Kapetane, ovo ozbiljno moraš da shvatiš Kapetane. Ti si nas do pre pet sati ubijao i milione si davao. I onda nam kažeš imaš dvesta ‘iljada. Pitamo te fino, đe je Mili, za kojega si rekao da ih ti kriješ? I đe je Kićo? Za Jova Đurovića si mi preskočio. O njemu mi pričaj - tražio je Zvicer.

Radulović im objašnjava da je već “drugovima iz Beograda” rekao što misli Vukotiću:

- I za Jovicu Vukotića isto što si mi rekao. Imaju moje poruke drugovi ovde iz Beograda, sve moje poruke, što sam rekao za njega, kako sam rekao i kako ga gledam i to je moja bila želja da ja to završim na kraju. Tako da oko toga nema priče nikakve. I budi siguran da ću ja rado učestvovati sa vama da mu se glave dođe, što se tiče Jovice Vukotića lično.

- Eto ti imaš šansu sad da ga završiš, daj nam ga odmah i da ne dužimo više. Odma’ nam ga sad daj. Kad si ti htio, daj ga nama. Eto ti nisi, daj ga nama. I budi čojek i uradi to odmah. Što pre pričaj i radi foru što pre da nam ga daš”, odgovorio mu je Božović.

Šef kavčana tada je tražio od Radulovića da im ostavi amanet - “da se ne vatamo opet s tobom”, a Božović poručuje da je Raduloviću jedini amanet da namesti "škaljarce" i da oni znaju da je sa njima.

- I to će mu bit’ jedina karta za izlaz i da putuje po svetu sa svojom porodicom. Slobodno Kapetane to ti je taj amanet o kojem priča kum. I da te pošteno ispoštujemo, ispoštuj ti nas, inače, Kapetane, nije dobro sigurno. Jer krv nam veliku duguju Kapetane. I ti si učestvova’ u to Kapetane.

Ukrajina

Zarobljeni Radulović priznao je kavčanima ko se sve “talio” u švercu kokaina pod okriljem njegove ekipe i koliki je čiji udeo bio, pa im u tom kontekstu govori i gdje je završavao novac:

- Na Tenerife sam ja vukao pare za ovo u Beogradu. Kad je Alan poginuo to je bilo ja da vučem pare, znači ja najviše. I vučene su pare za Ukrajinu, a tamo ne znam šta je ostalo tačno, jer ja ne prodajem, nego prodaju ovaj momak iz Brazila i Vranjanac...

Zvicera je tada interesovalo što su škaljarci slali novac u Ukrajinu, gde je i ranjen u maju te godine.

- A što su slate za Ukrajinu? Koliko ste davali za mene? Đe su sad pare? Pričaj malo. Nemoj da te pitamo, nego sam pričaj”, poručuje on, a Božović se nadovezao pitanjem ko im je veza u Ukrajini i poručuje mu da se ne izlazi iz “hapšenja tako lako”.

Radoje Zvicer foto: Printscreen Libertas

- Veza u Ukrajinu je policajac koji treba da plati sudove i njemu se šalje u kripto-valuti. Kupuje se kripto-valuta i šalje mu se. I ukupno za Ukrajinu je dva miliona i 400 eura i te pare su pošle tamo, ali to se plaćaju sudovi i sve živo što treba tamo. Oni potplaćuju sudije i ostalo, da puste ove momke... Ja o Ukrajini mogu da pričam ono što znam. Ono što ne znam ja ne mogu da pričam. A te pare su već stigle tamo i to je kod tih policajaca, ja sad stvarno ne znam kod koga, ali to nema šanse da mogu te pare da se uzmu tamo. Ja mislim. Ne znam. Saznaćemo sutra na poruke ime i prezime policajca, pa jedno tako, ali ja mislim da je on te pare već dao... Za Ukrajinu, za tebe, ja sam čuo priču da je išlo preko nekog aviona, da je praćena porodica, ali stvarno nisam upućen u to da bi znao da ti kažem tačno što jeste. A nema, ne želim da te lažem - odgovorio je Radulović.

Zvicer je krajem maja 2020. godine teško ranjen u elitnom dijelu Kijeva, kada je grupa atentatora iz Crne Gore i Srbije pucala na njega na ulici dok je džogirao - nekoliko metaka pogodilo ga je u predjelu grudi, ali se oporavio nakon operacije.

Sigurne smrti spasila ga je njegova supruga Tamara Zvicer, koja je, prema pisanju tamošnjih medija, istrčala iz zgrade, iz pištolja pucala na napadače i tako ih natjerala da pobjegnu...

Tokom policijske potjere, na drugom kraju zemlje - nakon dva dana uhapšeni su Crnogorci Emil Tuzović (33) i Stefan Đukić (33) i srpski državljani Milan Branković (34) i Petar Jovanović (49).