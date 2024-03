Policija je u Sevojnu uhapsila su D. D. (50) iz Sevojna, jer je u vozilu kojim je upravljao pronašla kokain.

Policija je u vozilu „sitroen“ kojim je upravljao osumnjičeni, u fioci ispod suvozačevog sedišta, pronašla 266,9 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.