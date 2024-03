"MUŽ POČEO DA ME DAVI, DA SE SIN NIJE PROBUDIO, NE BIH PREŽIVELA" Ispovest žene iz Sigurne kuće: U policiji je sve priznao, ali...

Ekipa Kurira razgovarala je sa jednom od štićenica Sigurne kuće, a njena ispovest ledi krv u žilama.

Prvo se osvrnula na profil svog muža, pa je opisala kako je nasilje krenulo:

- Mi smo ovde došli zbog nasilja, nasilja nada mnom, ali su deca bila prisutna. Tri meseca sam razmišljala da li ću otići ili ne, ali sam prelomila i otišla. Psihičko nasilje je bilo, naučena sam da gledam u pod, da ne komuniciram sa muškim svetom, nije mi dozvoljavao da izađem iz kuće. Sve je to moralo da bude u njegovoj pratnji, a sve to se kasnije pretvorilo u fizičko nasilje. Bila sam i davljena ispred dece. Za svoj rođendan sam dobila prvu modricu, nasilje je tri meseca bilo konstantno. Kako je moj suprug od nečega postao nešto, tako je krenuo stranputicom, počeo je da se viđa sa drugim ženama. Htela sam prvo da se razvedemo na miran način, ali on nije. Pa je svoju krivicu prebacivao na mene, pa sam bila izložena fizičkom nasilju. Na veliku žalost, deca su sve to gledala.

foto: Shutterstock

Potom je spomenula i ekstremniji slučaj, kada je kasno došao kući i počeo da je davi, a tvrdi da ne bi bila živa samo da se tada sin nije probudio:

- Jedne noći je baš kasno došao i krenuo da me davi u krevetu, da se dete nije probudilo danas ne bih bila ovde. On meni sa vrata proverava telefon i nešto traži. Njemu je bilo samo do toga da nešto nađe, iako nije imao šta da nađe. Potom krene sa pitanjima ko je ovaj, ko je onaj, jednom me je gađao i saksijom. Kasnije me terao da tu saksiju skupljam, nije mi davao da uspavljujem decu. 10. marta me je izbacio iz kuće i odvezao do moje majke, ali mi je rekao da decu ne mogu da povedem. Tamo sam bila do 14. marta, on je tada hteo da popričamo, ja sam ga primila.

Potom je nastavila i spomenula da je on sve priznao policiji, ali da je, kako ona kaže, izneo argumente da je žena htela da mu uzme decu:

- Tu se odigralo najveće nasilje, bacao me napod, ostala sam bez daha. Mami sam tražila čašu vode, a on je nju uhvatio za ramena i rekao da mi neće dati čašu vode makar umrla. Naredno jutro sam ustala ranije nego što bih pošla na posao, prijavila ga, policija ga zvala, on je priznao nasilje, ali je kao argument naveo da je strahovao da ću mu ja oduzeti decu. Decu, koju nije dao da povedem. Njega su zatvorili na 48 sati. Završila u Socijalnom radu i žena mi je tamo rekla da je najbolje ovo gde sam sada.

Kurir.rs

