SUDSKI VEŠTAK IZNEO ŠOK TVRDNJE O ZORANU MARJANOVIĆU: Sada se brani ćutanjem. Ako progovori, biće to OPASNOST PO ODBRANU!

Imala je želju da postane poznata ličnost. Nažalost, postala je poznata nakon svoje smrti. Osam godina prošlo je od ubistva pevačice Jelene Marjanović. Hiljade novinskih naslova, različite proverene i neproverene informacije i maratonsko suđenje njenom suprugu Zoranu koje je juče ponovo počelo, obeležili su ovo ubistvo.

U Višem sudu u Beogradu juče je počelo ponovljeno suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je ubio suprugu na nasipu u beogradskom naselju Borča.

foto: Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović Cile, Privatna arhiva

Marjanović, koji je trebalo da iznosi odbranu pred novim Sudskim većem, ostao je pri ranije iznetoj odbrani u prethodnom procesu - da je sve već više puta detaljno ispričao, i da sada, prema savetu svojih advokata, ne želi da odgovara ni na pitanja tužioca, ni na pitanja suda.

"Sve što sam rekao do sada je istina", rekao je Marjanović.

Rajko Nedić, glavni odgovorni urednik Kurira, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovoj temi.

- Niz događaja je doprinio da se ovaj slučaj zaista dovede do usijanja. Čitava porodica Zoran Marjanovića u jednom momentu je bila pod prismotrom javnosti i bio je niz nekih neverovatnih događaja koje su se odvijali u toj familiji i oko nje. Činjenica je da je Jelena Marjanović bila poznata pevačica. On je opet bio tekstopisac i dan danas nekih, a da mi ni ne znamo da je on u stvari to napisao. Tako da sama ta činjenica da su popularni i da je brak manje više dobro funkcionisao je ono što najviše iznenađuje. S druge strane nesumljivo je da je to zločin iz strasti i da je ona jednostavno brutalno ubijena. Za taj zločin ko bude osuđen ili će dobiti 40 godina zatvora ili oslobađajuću presudu, znači tu sredine nema je način na kojem je ubijena zaista jeziv - rekao je Nedić.

foto: Kurir televizija

Dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak, dotakao se najpre istrage ovog slučaja, a potom i okrivljenog Zorana Marjanovića.

- Sve je urađeno u ambijentu koji nam je to dozvolio. Dakle, tu nemamo direktne dokaze, ali imamo mnogo indirektnih dokaza koji su za optužnicu koja je doneta, za sudiju, bili dovoljni da se donese jedna okrivljujuća presuda. Dakle, tu nije uvek sve jasno kad su ovakvi zločini u pitanju, nisu sve stvari do kraja jasne. Ponekad i kamere kada snimaju, pa je to nedovoljno. A kamo li u ovakvoj situaciji? Dakle, sudije jesu tu gde jesu zbog toga što im je dozvoljeno da imaju svoje uverenje za neku situaciju, za nešto da opredele, da li se desilo ili nije i ko je kriv. To je njihov, pre svega moralni zadatak, a onda i u nekakvoj funkciji - rekao je Božić i dodao:

02:13 ZORAN MARJANOVIĆ JE OPASNOST PO ODBRANU AKO NASTAVI DA PRIČA! Sudski veštak izneo šok tvrdnje: SADA SE BRANI ĆUTANJEM

- Zoran Marjanović se brani ćutanjem. Meni to govori da je on zapravo opasnost po odbranu ako bude nastavio da priča. Ne znam ja šta bi on rekao, ali očigledno njegovi odgovori izlaze iz ambijenta koji advokataima odgovara. Nema odgovoranja na pitanja. Tačno je da je odgovorio na 250 pitanja, ali proces traje već koliko dugo. Znači ima još dosta stvari na koje nije dao odgovor. Na primer pitanje koje mu je sudija juče postavila "gde su bili njegovi", on nije dao odgovor. Ništa ga spektakularno nije pitala, ali on ne daje odgovor.

