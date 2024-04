"BILA SAM JUČE DO SPLENDIDA SA ĐECOM" Na suđenju Šariću pregledane Skaj poruke: "Ja nemam pojma ni o kome ni o čemu se ovde radi!"

Suđenje Darku Šariću i ostalim optuženim pripadnicima grupe koje tužilaštvo tereti da su planirali ubistvo svedoka saradnika u drugom predmetu za šverc kokaina, Nebojše Joksovića, danas je nastavljeno u Specijalnom sudu u Beogradu pregledanjem Skaj poruka koje se odnose na navodni pokušaj diskreditacije Joksovića, kako bi mu bio oduzet status.

Sudsko veće je odlučilo ranije da se kao dokaz izvede Skaj komunikacija, ali bez imena već samo sa pinovima, pa su branioci Darka Šarića, advokati Marko Janković i Dalibor Katančević danas insistirali da se kao dokaz izvede poruka koju je poslala osoba sa pina za koji tužilaštvo tvrdi da je telefon koji je koristio Šarić.

- Bila sam juče do Splendida s decom i vidim Veljka - navodi se u poruci.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Šarićevi branioci, Katančević i Janković posle njenog prikazivanja naveli su da je iz ove poruke "jasno da nikako nije mogao Darko Šarić, koji je u to vreme bio u pritvoru Specijalnog suda da koristi taj telefon jer nije mogao da bude u hotelu Splendid u Crnoj Gori".

- Jasno je da pin koji tužilaštvo tvrdi da koristi Darko Šarić koristi ženska osoba, koja je u to vreme na plaži - rekao je Katančević.

Prethodno su izvedene poruke koje se odnose na avgust 2020. kada je biznismenu iz Valjeva Goranu Nikolaševiću podmetnu eksploziv na automobil, zbog čega je on u policiji izjavio da sumnja da Joksović pokušava da ga ubije, učesnici razgovora na Skaju dopisuju se o pripremi i samoj eksploziji.

U poruci od 6. avgusta, jedan korisnik Skaja daje uputstvo drugom da "niko ni slučajno ne sme da strada", ali i da imaju problem sa eksplozivom koji je vlažan.

- Šta ti kažu ovi movmci ovde jesu spremni skorz. Nemoj samo nekoga da povrede

- Neće brate, sve će ok da naprave. Dvoje idu sve fino su isplanirali. Jedan postavlja drugi čeka na motor i gas

- Dobro. Oni će to brzo

- Večeras će to da urade. Znači žurka je kod Tonija

- Evo kažu sve je spremno

- Rade večeras

- Imaju sve samo smo te kapisle neke što su probali nisu valjale pa smo im druge našli

- Dobro je da su probali da ne bude vlage

Dva dana kasnije, na dan kada je eksplodirao Nikolaševićev automobil, razmenjene su sledeće poruke:

- Imamo mi snimak, kažu da je bilo kao u Bejrutu

- Mislili da je nesreća u Krušiku bila

- Bio je maskiran, mlad momak

- Svi živi javljaju za ovo, nadam se da će go**o da privedu

- Nadam se da su bili maskirani

- Jesu, imali kapuljače i maske

- Ja bih dao 10 ovom što je radio, 4 što je vozio 3 i trećem koji im je našao kuću tamo 3

- Ja sam za

- Da budu zadovoljni

- Samo da se ne hvale

Inače, Nikolašević je saslušan kao svedok pred Specijalnim sudom pre nekoliko meseci i on je ponovio u sudnici da sumnja da je bacanje eksploziva na njegov automobil naručio Joksović.

U porukama od koje su izvedene u sudnici, a koje su navodno razmenjene, navodi se da su sagovornici znali da ih je policija stavila "na mere" kao i da ih izvesni Sima izveštava šta policija radi u slučaju paljenja automobila biznismenu Goranu Nikolaševiću.

Navodi se da je u "SBPOK-U ludinica jer znaju da im je neko javio i da će svi policajci na poligraf".

- Bio sam sinoć sa Simom, reče da smo od danas Novak i ja na merama i bićemo tri meseca, on će voditi predmet i sve će nas novo obaveštvati. Rekli su danas Gnoju da su me stavili na mere i on će sigurno poturiti nekog da me provocira, smrad je to

- Verovatno mu astrolog rekao da mu neki ćelavi radi o glavi pa Gnoj pomislio da sam to ja, da bog da ga rak pojeo

- Ti si njegov rak

- Kaže Sima da je naduven, samo što ne pukne koliko je debeo

Tužilac za organizovani kriminal, koji zastupa optužnicu, naveo je da tužilaštvo smatra da je Sima policajac Duško Mirković, a Novak optuženi Danilo Odović.

Advokat Duška Mirkovića, za kog tužilaštvo tvrdi da je Sima javio se za reč i naveo da on nema leukemiju niti je ikada imao, kao i da nikada nije išao na poligrafu.

Inače, tokom izvođenja poruka i advokat Dejan Lazarević koji je optužen da je prenosio poverljive informacija preko Skaja, javio se za reč navodeći da nikada nije imao Skaj telefon i da poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su njegove, nije razmenjivao.

- Ja ne znam ni ko je Sima, ni Gnoj, nemam pojma ni o kome ni o čemu se ovde radi. Kako da se branim od ovoga, jedino da uvek ponavljam isto - rekao je optuženi Darko Šarić.

Branioci Darka Šarića, advokati Dalibor Katančević i Marko Janković posle izvođenja ovih dokaza naveli su da tužilaštvo nije uspelo da dokaže da se ove poruke odnose na događaje iz optužnice kao i da izražavaju sumnju da se uopšte navedene poruke nalaze na zaplenjenom serveru Skaja.

Kurir.rs