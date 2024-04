BRUKA I SRAMOTA U SUDNICI! Otac dečaka ubice koristi ubijenu decu KAO IZGOVOR: Odbio da ODGOVARA na pitanja, SUDIJA GA PREKINULA

Otac dečaka ubice koji je 3. maja u OŠ Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja danas je iz pritvora priveden u Viši sud u Beogradu u kom se održava parnični postupak po tužbi roditelja ubijene dece.

V. K. koji je okružen stražarima stajao u sudnici, odbio je da odgovara na pitanja sudije, ali i advokata, kao i roditelja nastradale dece.

Na pitanje sudije šta se dešavalo u kući nekoliko dana pred zločin, da li mu je poznato da je njegov sin K. K. pravio neke spiskove ili "koktele", otac dečaka ubice je ostao bez odgovora.

- Ja bih želeo još jednom da izjavim duboko i neizmerno saučešće roditeljima nastradale dece. Iz pijeteta prema deci ja ne želim da odgovorim ni na jedno pitanje. Nisam u stanju da još jednom prolazim kroz ovaj tragičan događaj koji nas je sve potresao - rekao je V. K.

Sudija ga je prekinula, i ponovo ga je pitala da li će odgovarati na njena pitanja, i da ne mora da govori o odnosima u porodici već da konkretno kaže da li je primetio nešto neobično u ponašanju njegovog deteta.

Otac dečaka ubice je kratko rekao da je siguran da je svima teško, da to niko ne dovodi u pitanje, i rekao je da u ovom trenutku on nema snage da odgovori ni na jedno pitanje.

Na objašnjenje sudije da je danas doveden da odgovori na pitanja koja za njega ima sud i oštećeni, on je rekao da sud donese presudu kakvu hoće, a njegova advokatica Marina Ivelja je rekla da je on danas u sud došao da kaže ono što on hoće.

Posle saslušanja oca dečaka ubice, koje je trajalo tek nekoliko minuta, i tokom kog je on izjavio isključivo ono što je on želeo, a nije odgovorio ni na jedno pitanje sudije, njegovo saslušanje je prekinuto.

Kratko je dodao i da je kao otac i lekar primetio da se bilo šta čudno dešava, da bi on reagovao.

Inače, kako Kurir nezvanično saznaje, ponašanje oca dečaka ubice u krivičnom postupku koji je zatvoren za javnost, bilo je potpuno drugačije u odnosu na parnični postupak. On se tokom svog izlaganja nije u velikoj meri obazirao na osećanja porodica žrtava.

