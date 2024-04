"NIJE PRVI PUT DA OSUMNJIČENI ZA UBISTVO UČESTVUJU U POTRAZI!" Advokat uporedio potragu za ubijenom Dankom sa slučajem "STAKLAR"

Ivan Simić, advokat, govorio je u emisiji Puls Srbije o tragičnom ubistvu dvogodišnje Danke Ilić.

- Pa i ja sam na neki način i zbunjen, i šokiran, naravno i tužan, s obzirom da sam se nadao da će se potraga završiti tako da ćemo devojčicu videti živu i zdravu. Naravno, da sam imao neke svoje sumnje, govorio sam vrlo često u sredstvima javnog obaveštavanja da pojedine informacije koje dolaze u javnost iz same potrage za mene jesu poprilično zbunjujuće. Ali sam na neki način ipak očekivao da će posledice potrage biti takve da nećemo biti tužni kao što jesmo danas -rekao je Simić i dodao:

- Ali dobro, kao profesionalac, ako govorim kao profesionalac, prosto u ovakvim situacijama vi nemate mesta za preterane emocije, tako da ono što smo danas dobili kao rezultat jeste vrlo verovatno rezultat rada policije. Na kraju krajeva ne i deo pravosudnog sistema i tužilaštvo jesu neko ko treba dati odgovor na sva ova pitanja, a ne niko od nas koji učestvujemo na neki način u javnom životu. Mi možemo dati neki svoj komentar, možemo iskazati neku svoju sumnju, možemo se nadovezati ili potvrditi nešto, ili iz neke svoje dosadašnje prakse nešto reći.

Osvrnuo se na činjenicu da su osumnjičeni učestvovali u potrazi i rekao da to nije prvi slučaj te vrste:

- To što sam sada video ovde da je jedan od osumnjičenih učestvovao u potrazi, to me je podsetilo na jedan moj predmet koji je takođe izazvao izuzetnu pažnju javnosti, kada je lišan života u Resavskoj ulici, da tako kažem, čovek od strane svog najboljeg prijatelja, to je čuveni slučaj Staklar, gde je on sa njegovom porodicom danima učestvovao u potrazi za njim, a u stvari se nakon donošenja sada već i pravnosnažne sudske odluke utvrdilo da je on ne samo izvršilac, nego da je telo sakrio svoju staklarsku radnju i da je telo tu pronađeno.

