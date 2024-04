"AKO JE TO URADIO NEKA MU SUDE, ALI NE MOGU DA SUMNJAM U NJEGA" Oglasio se otac jednog od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić

Otac jednog od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić (2) oglasio se nakon što je žandarmerija izvršila opsežnu potragu porodične kolibe gde se sumnjalo da je telo devojčice.

- Nikada nisam imao problem sa njim, nije se ni sa kim nikada tukao, niti svađao. Ne mogu da tvrdim da je on to uradio, sve to što mu se pripisuje. Teraju ga da kaže ono što nije. Ne mogu da sumnjam u njega nikad da je uradio to što mu pripisuju - kaže otac Dušan Janković, otac Srđana Jankovića.

Otac kaže i da ako je njegov sin napravio to onda da se sudi, samo da prođe ovo. Dušan kaže i da je njegov sin trenutno u policiji u Boru i da je i on bio tamo.

Navodi da se njegov sin normalno ponašao i da nisu mogli da naslute da se nešto tako desilo.

On je ranije odveo žandarmeriju do kolibe, a posle detaljnog pregleda šume gde se nalazi koliba porodice osumnjičenog, žandarmerija se usmerila na drugu lokaciju, s obzirom na to da ovde nisu našli ništa.

Neposredno nakon što su se crne slutnje obistinile, retrospektivu monstruoznog zločina izneo je ministar policije Bratislav Gašić, koji je ujedno otkrio i jezive detalje koji svedoče hladnokrvnosti ubica.

- Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju, da provere šahtu. Njihovo kretanje je zabeleženo na kameri. Kasnije je zabeleženo da se vozilo zaustavilo kod kapije oko 13 i 50. Vozilo u kom su bili S. J. i D. D. je bilo ispred kapije oko 2 i po minuta, stali su zbog potrebe za toaletom. Potom su krenuli, i devojčicu udarili nekih 30-40 metara od mesta zaustavljanja. Autom je upravljao Dejan Dragijević a Srđan Janković je telo onesvešćene devojčice prebacio na zadnji deo vozila preko alata. Dogovorili su se da telo devojčice bace.

Ono što dodatno šokirao jeste činjenica da ih je otac devojčice zaustavio i pitao da li su videli Danku, na šta su odgovorili negativno - rekao je ministar.

Potom su se odvezli do deponije i telo devojčice bacili.

O monstruoznosti svedoči i to da je na poziv direktora Dejan Dragijević otišao da traži devojčicu u Banjskom polju, svestan da ju je usmrtio.

