"U 99% SITUACIJA LJUDI POBEGNU I OSTAVE UDARENU OSOBU" Stručnjaci: Nelogično je, ovo se radi samo u organizovanom kriminalu

Potraga za telom devojčice Danke Ilić nastavljena je i danas, nakon što je policija juče pretražila divlju deponiju i selo Luka odakle je jedan od osumnjičenih za ubistvo.

Svi smo ostali paralisani nakon monstruoznog zločina i prizanja dvojice pedesetogodišnjaka da su 26. marta službenim autom udarili dvogodišnju devojčicu, onesvešćenu je ubacili u auto preko alata, a zatim je se otarasili na divljoj deponiji.

To zlo u ljudskom obliku je nastavilo da živi bez savesti, a kako se saznaje iz istrage, na saslušanju nisu pokazali kajanje, nisu rekli da im je žao, već su ostali hladnokrvni.

foto: Kurir

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu temu bili su Tomo Kovač, general policije, Nađa Tulić, psiholog i Dragoš Cukavac, advokat.

Kovač je rekao da je njemu nelogično, vođen iskustvom, zbog čega su osumnjičeni pokupili telo jer se u takvim situacijama ljudi opredeljuju ili na pomoć ili na bežanje sa lica mesta:

- Nešto što se događa u 99 odsto situacija kada neko udari pešaka jeste da pobegne i ostavi osobu koju je udario. Jedino kada se iz nekih drugih motiva, pešak usmrti, pa se sklanja telo da bi se potpuno prikrilo delo. Doduše, to se radi u ozbiljno organizovanom kriminalu ili mafiji. To su viši oblici organizovanog kriminala. Samim tim, meni lično ovde nema logike da su je udarili, potom pokupili, pa ubili. Logički bih mogao da naslutim da ne žele otkriti gde je telo devojčice jer bi se otkrilo nešto. Recimo, da je samo saobraćajka u pitanju, to bi se otkrilo obdukcijom i raznim nalazima, ali bojim se da je tu nešto drugo. Apsolutno ostavljam prostor za to. Svakako, telo će povezati celu priču, šta je tu bilo u pitanju.

Tulić se osvrnula na profil ljudi koji odluče da ne pomognu detetu, već se odluče na veće krivično delo:

- Po informacijama, oni su nju prvo udarili, onda stavili u kola, a potom narednih deset dana ćutali i prikrivali, pa čak i pomerali telo i tako odužili istragu. Sve to vrlo govori da nisu u pitanju normalne ličnosti, po meni je to granični poremećaj ličnosti koji je teško za uočiti. Ljudi govore da bi neko to primetio u njihovom okruženju, ali ne, jer granični poremećaj ličnosti funkcionišu između psihotičnog i tog normalnog. Dakle, oni mogu biti vrlo funkcionalni i to ne mora da se vidi. Možemo zaključiti da su u rasepu, dešavaju se saobraćajne nezgode i ako je ova priča istinita da je ona u pitanju, slažem se da je sumnjivo zbog čega im prva reakcija nije bila da se pomogne ili pobegne, a ne da se pokupi telo.

02:26 U 99% SITUACIJA LJUDI POBEGNU I OSTAVE UDARENU OSOBU Stručnjaci: Nelogično je, ovo se radi samo u organizovanom kriminalu

Cukavac je izneo tvrdnju šta se čini kao otežavajuća okolnost u prikupljanju dokaza:

- Mislim da put nije dalek, čim je došlo do tužilaštva mislim da su prikupljeni dokazi i da su na nivou sada već opravdane sumnje. Samo bih se osvrnuo, dešava se sobraćajna nezgoda, oni to rade u toku radnog vremena sa službenim autom, a bili su pod uticajem alkohola. Dakle, potpuno je neopsorno da se radi o psihopatama. Kada je vozač pod uticajem alkohola, tu svakako preti kazna zatvora. Ovom drugom svakako ide i prikrivanje. Oni se ipak odlučuju na monstruozan čin. Meni je žao što delim životni prostor sa takvim ljudima, odneli su dete na deponiju.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:41 Danka Ilić