"DAVIO SAM JE GOLIM RUKAMA DOK NIJE PRESTALA DA DIŠE" Užasni detalji sa saslušanja dvojice osumnjičenih za ubistvo male Danke Ilić

Noćas jedan sat nakon ponoći završeno je u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru saslušanje dvojice ubica male Danke Ilić Srđana Jankovića (50) i Dejana Dragijevića (50).

Obojici je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana i oni su prebačeni u Okružni zatvor u Zaječaru.

- Srđan Janković branio se ćutanjem. Za razliku od njega, drugoosumnjičeni Dejan Dragijević je gotovo dva sata pričao do detalja šta se sve dogodilo. On je kazao da je nakon udarca kolima malena Danka pala, a da je on sa sedišta suvozača istrčao, prišao nejakoj devojčici i u momentu počeo da je davi golim rukama. Stiskao joj je svom silinom vrat i ona je vrlo brzo, po njegovoj proceni, prestala da diše. Nakon toga ubacili su njeno telo u gepek, a zatim odvezli i bacili na deponiju - saznajemo nezvanično iz tužilaštva.

Potraga za telom Danke i dalje traje.

- Ono što je potpuno nejasno jeste zbog čega obojica kriju gde je telo. Očigledno je da su kasnije telo premeštali, a zbog čega im je najbitnije da se telo ne pronađe, ostaje nejasno jer teškog ubistva već ima, gore po njih od toga ne može - kažu nam nadležni.

Policija uveliko traga za telom malene Danke i neće odustati dok ga ne pronađe.

Podsetimo, Srđan Janković i Dejan Dragijević su kolege iz JKP Vodovod i oni su 26. marta devojčicu udarili službenim vozilom, a potom istim njeno telo odvezli na deponiju gde su ga prvobitno bacili. Potraga traje od prekjuče, a ispituje se i pretražuje da li je ono prebačeno sa tog mesta.

Osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić saslušani su sinoć u tužilaštvu, a tom pirilikom jedan od osumnjičenih je priznao zločin, dok se drugi branio ćutanjem.

"Osumnjičena lica su saslušana u tužilaštvu, kojom prilikom je D.D. u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, dok se J.S. branio ćutanjem", navodi se iz Tužilaštva.

Na predlog tužilaštva, sudija za prethodno postupak Višeg suda u Zaječaru osumnjičenima je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.