KAKO SMRT BRATA DANKINOG UBICE UTIČE NA ISTRAGU: Dalibor juče inspektore vodio na više lokacija, danas preminuo POTRAGA TRAJE

Iako je osumnjičeni Dalibor Dragijević (40) iz sela Zlot kod Bora, za koga se sumnjalo da je pomogao bratu Dejanu Dragićeviću (50) da premesti telo ubijene devojčice Danke Ilić (2) sa deponije na za sada nepoznatu lokaciju, preminuo jutros u PU Bor, to ne menja dalji tok istrage, jer potraga za telom deteta i dalje traje.

Daliboru Dragijeviću, prema saopštenju MUP-a Srbije, pozlilo je jutros u prostojima Policijske stanice Bor. I pored svih napora lekara on nije preživeo. Preminuli je uhapšen u subotu, samo nekoliko dana kasnije nakon što je slobode lišen njegov brat Dejan koji je, po sopstvenom priznanju na saslušanju u Višem tužilaštvu u Zaječaru priznao da je zadavio dete, sa kolegom iz JKP Vodovoda Srđanom Jankovićem (50) iz sela Luka, navodeći kako je došlo do nesreće u Banjskom polju.

preminuli dalibor dragijević foto: Facebook

Kako je dosadašnja istraga utvrdila, Dejan je sa Daliborom i njihovim ocem Radislavom (73) dva dana posle ubistva Danke Ilić došao na deponiju u Banjskom polji i premestio telo devojčice na zasad nepoznatu lokaciju. Kako je Kurir izveštavao, Dalibor je tokom jučerašnjeg dana sa inspektorima koji rade na slučaju obišao nekoliko lokacija u selu Zlot. Pa su tako naši reporteri zabeležili i seoski rezervoar za vodu koji su obišli policajci i Dalibor.

- Daliboru je nakon informativnog razgovora određeno zadržavanje do 48 sati. U tom periodu u razgovoru sa inspektorima, kako se sumnja, Dalibor Dragijević je tokom jučerašnjeg dana naveo nekoliko lokacija gde bi navodno moglo biti telo devojčice Danke Ilić. Međutim, iako su inspektori s njim obišli nekoliko lokacija telo nažalost nije pronađeno - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Nakon što su juče pretražene lokacije i kada je ustanovljeno da tela devojčice nema. Dalibor je u marici vraćen u Policijsku upravu Bor, a danas je zajedno sa ocem Radoslavom trebalo da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, ali do toga nije došlo, jer je osumnjičeni Dalibor preminuo u ujutarnjim časovima.

preminuli dalibor, dejan i njihov otac radoslav dragijević foto: Nemanja Nikolić, Facebook

MUP Srbije oglasio se saopštenjem u kom su naveli da je preminuo osumnjičeni Dalibor Dragijević, koje je u subotu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je svom rođenom bratu Dejanu pomogao nakon teško ubistva Danke Ilić.

- D. D. je u ranim jutarnjim satima pozlilo i uprkos pravovremenom reagovanju policijskih službenika i lekara Doma zdravlja u Boru koji su pokušali reanimaciju on je u 3,10 časova preminuo, a od strane lekara mrtvozornika konstatovana je prirodna smrt - navodi se u saopštenju MUP-a.

ubiejna devojčica danka ilić foto: Privatna arhiva

Iako se sada svi pitaju da li smrt jednog od osumnjičenih može da promeni tok istrage, Marko Nicović, bivši načelnik beogradske policije i član Svetske asocijacije šefova policije za Kurir objašnjava da se istraga nastavlja istim intezitetom.

- Iako je došlo do smrti osumnjičenog u ovom toku istrage to ništa ne menja, jer istraga i dalje se nastavlja. Sigurno da je postojala mogućnost i pretpostavka da bi osumnjičeni dao inspektora još neku informaciju koja bi im možda značila, ali to sada ne možemo da nagađamo - navodi Nicović i dodaje da se nada da će informacije koje im je osumnjičeni dao dok je bio živ dati nekog rezultata.