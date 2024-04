Vic dana

Ma­ga­rac koji je imao pu­no me­da­lja po­hva­lio se ko­nju. Do­đe ko­nj i po­sra­mi se jer on ne­ma ni­jed­nu. Dru­gi dan do­đe on kod ko­nja. - Za­što imaš sli­ku ze­bre na zi­du? - To sam ti ja kad sam igrao u Ju­ven­tu­su.