CELA PORODICA IZ SELA ZLOT POD LUPOM ZBOG UBISTVA MALE DANKE: I majka saslušavana, inspektori nonstop ispred kuće, odneli OVO!

Svetlana Dragijević, majka Dejana Dragijevića (50), osumnjičenog da je zajedno sa kolegom Srđanom Jankovićem (50) 26. marta ubio dvogodišnju Danku Ilić i njeno telo bacio ili zakopao, saslušana je u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Pre nje privedeni su i drugi sin Dalibor koji je juče preminuo u policijskim prostorijama u Boru, kao i suprug Radoslav, a zbog sumnje da imaju saznanja gde bi moglo biti skriveno Dankino telo. Dalibor je, da podsetimo, pre nego što je preminuo, policiji dao 20 različitih lokacija, ali Dankino telo nije pronađeno.

Od četvoročlane porodice, ostala je samo majka Svetlana u porodičnom domu, međutim kako saznajemo, i ona je juče bila pozvana na saslušanje. Nakon toga ona se vratila kući, a za Kurir je rekla da su inspektori iz njene kuće odneli stvari koje pripadaju njenim sinovima i mužu.

- Odneli su svu njihovu obuću i noževe - rekla je Svetlana.

foto: Nemanja Nikolić

Svetlana, inače, sve vreme tvrdi da njen sin Dejan, koji je na saslušanju priznao da je ubio devojčicu i premestio njeno telo, nije ubio malu Danku i kako nam je ispričala pre nego što su joj uhapšeni muž i drugi sin, njoj je posle ovih vesti ozbiljno narušeno zdravlje.

- Kad sam čula šta se desilo, ja sam imala 180 sa 100 pritisak, a 94 otkucaja (srca u minutu). Rekla sam da idem u Hitnu (pomoć), ali nije bilo jer bili su ovi u Banskom Polju. I nisam dobro ni sad - bila je prva reakcija majke osumnjičenog Dejana na šta je dodala:

- Dejan je dobar sin, sluša ovde, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moja desna ruka. Voleo je neku čašicu samo da popije. Ništa mi nije rekao za devojčicu. Uhapsili su ga na poslu. Nisam ga videla. On treba sad da se kupa, da se brije, da se presvuče. Ja sam na televiziji čula da je uhapšen.

Kako je rekla, ona je ubeđena da njen sin nje počinio užasan zločin uprkos saopštenju policije da ga je sam i priznao.

foto: Nemanja Nikolić

- Kažem da nije on bio. Garantujem 1.200-300 posto da on to uopšte nije uradio. Policija je ovde pretresala, ovde imam jedan ambar, možda je smešno, imam tu kutije sa jajima. Ništa nisu našli, ni u vešmašini, ni u mašini za šivenje, ni u ostavi.

Kako je Kurir pisao, ona je juče, nakon što je primila vest da joj je sin Dalibor preminuo, otišla do komšinice i brzo se vratila do kapije svog doma gde su stizale komšije iz sela Zlot kako bi izjavili saučešće. U njenoj kući juče je bila i ekipa Hitne pomoći.

Komšije u strahu Prema rečima komšija ove porodice oni se plaše nakon njihove reakcije kad su saznali da im je sin osumnjičen za ubistva male Danke. - Porodica Dejana Dragijevića da je u najmanju ruku čudna. Kad sam prolazila pored njihove kuće videla sam roditelje osumnjičenog videla kako sede i piju kafu, kao da se ništa ne dešava, a ne da su tek saznali da je Dejan osumnjičen - kaže ona i dodaje: - Plačem od juče zbog malog deteta, a oni sede i piju kafu, kao da se sve dešava mimo njih, ja se njih sada plašim. Ne mogu da grešim dušu, ali gde vam je savest, ljudi, što sina niste na vreme vaspitali kako treba, da znaju da pomognu, a ne da ubijaju - vidno potresena i kroz suze ispričala je žena za Kurir.

